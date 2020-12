Překonal deprese, pády i virus. Nesmrtelný Cavendish chce ještě jednu šanci

Byl to v půlce října nezvyklý pohled.



Mark Cavendish v úniku kostkové klasiky Gent-Wevelgem. Ten Mark Cavendish, který celou kariéru zůstával ukrytý v pelotonu, aby na posledních 300 metrech rozkmital své nohy, na které dlouhá léta nikdo nestačil.

Takhle vyhrál 30 etap na Tour i další velké závody.

Přesto to udělal. Když skupinu peloton pohltil, závod nevzdal a do cíle dojel na 74. místě v početné skupině cyklistů, kteří závod dokončili jako poslední.

Když pak projížděl na kole mixzónou, přemáhaly ho emoce. Musel se skoro překonat, aby řekl pár slov belgické Sporze. Nejprve u novinářů ani nechtěl zastavit.

Mark Cavendish  (Bahrain-McLaren): "This could've been the last race of my career"



 Sporza#GWE20  pic.twitter.com/bHDABuVev8 — La Bicicleta News (@LaBicicletaNews) October 11, 2020

Nakonec to udělal, sundal si brýle.

Jak těžký závod to pro vás dneska byl, Marku? zeptal se ho reportér.

„Tohle byl pravděpodobně můj poslední závod kariéry,“ vysoukal ze sebe a bylo vidět, jak moc se musí přemáhat, aby ze sebe cokoliv dostal.

Opravdu?

„Možná ano,“ řekl, načež se slzami, které mu stékaly z očí, odjel.

V tu chvíli to tak vypadalo. Neměl smlouvu na další rok, neměl ani žádný příslib, že ji s ním někdo podepíše.

Přesto ještě absolvoval další tři závody, než se po De Panne potkal na hotelu s šéfem Quick-Stepu - Patrickem Lefeverem.

Trvalo to, ale nakonec se dohodli.

„Těžko se mi popisuje, jak moc jsem rád, že se připojím k týmu. Je to, jako kdybych se vracel domů. Je tu parta neuvěřitelných jezdců a těším se i na obnovení spolupráce s realizačním týmem, z něhož většina tu byla už při mém prvním angažmá. Bylo to jedno z mých nejúspěšnějších období a jsem na tu éru náležitě hrdý,“ uvedl Cavendish na webu nového zaměstnavatele.

Nemám jediné euro

Návrat do Quick-Stepu po pěti letech může být pro Brita po bídných sezonách v Bahrainu a Dimension Data znovuzrozením.

„Srdce mi řeklo ano, mozek ne. Je riziko přivést v 35 letech sprintera do týmu, ale pořád toho přináší dost. Je slavný, na Twitteru máme jen pozitivní reakce. Jsem rád, že je z toho přestupu každý šťastný a že Mark dostal tuhle šanci. Nemyslím si, že by měl kariéru končit tak, jak to v posledních závodech vypadalo,“ řekl Lefevere.

S tím souhlasí i Brian Holm.

Sportovní ředitel Quick-Stepu, který Cavendishe vedl už v HTC, kdy do profesionálního světa cyklistů nakoukl.

„Je to návrat ztraceného syna. Jsem rád, že se s kariérou bude moct rozloučit důstojně. Ne po letošním De Panne, kde na něj tým zapomněl a my ho museli hodit na letiště,“ smál se Holm.

Mark Cavendish si ve čtvrté etapě Tour de France našel čas popovídat si s legendárním Eddym Merckxem.

Přitom jednoduchá jednání to nebyla.

Až minulý pátek se dohodu povedlo uzavřít. To totiž Cavendish dokázal sehnat finanční zdroje, které jeho smlouvu pokryjí. Takhle totiž zněla dohoda s Lefeverem.

Po posledním závodě, zmiňovaném De Panne, se potkali v hotelu v Kotrijku.

Prohodili pár slov, než Lefevere pozval Cavendishe do své kanceláře.

„Přišel za mnou a povídá: Takhle přece nemůžu skončit. Rád bych se vrátil do Quick-Stepu. Já mu na to řekl: Marku, rád bych ti pomohl, ale nemám na tebe jediné euro. Mám totálně vyprázdněný rozpočet,“ popisoval Lefevere.

Na to Cavendish odpověděl, že se pokusí najít někoho, kdo by jeho smlouvu zaplatil. Jen aby se cyklistiky nemusel vzdávat. Jen aby ještě mohl vozit na zádech číslo. Jen aby ještě mohl zkusit něco vyhrát.

„Nevěřil jsem, že se to povede, ale o týden později mi někdo zavolal, že se o Markovu smlouvu postará. Takže se to povedlo,“ smál se 65letý Belgičan.

Deprese, virus…

Cavendish má za sebou složité období.

Už v roce 2017 přišel skoro o celou první půlku sezony. Cítil se slabý, bez energie, neustále byl v péči lékařů a absolvoval zdlouhavá vyšetření.

A všechna byla k ničemu. Nikdo mu nedokázal říct, co je s jeho tělem špatně.

V další sezoně to bylo ještě horší.

Už se necítil jen špatně, ale taky padal. V Abú Zabí ho srazilo auto, na Tirrenu si zlomil žebro a jeho šílený pád na Milán-San Remo znamenal další zlomené žebro a těžký otřes mozku.

Mark Cavendish po prvním pádu v sezoně na závodě Kolem Abú Zabí.

Až tehdy lékaři zjistili, že má v těle virus Epsteina-Barrové, který může způsobovat infekční mononukleózu spojenou se ztrátou obranyschopnosti.

„Navíc, v té době jsem docela bojoval s depresemi. V srpnu mi byla diagnostikovaná klinická deprese, všechno jsem viděl černě. Teď už jsem naštěstí na druhé straně. Myslím, že jsem to překonal, zase hledám pozitiva,“ tvrdil.

I tyhle tři roky jej ale poznamenaly.

Roky, při kterých se jen těžko vracel do závodní formy a jen těžko tak mohl svým šéfům ukázat, že je stále tak rychlý, jak býval před lety.

I proto se jeho poslední vítězství datuje do 8. února 2018.

Největší otázkou zůstává, jestli ho změna prostředí a zkvalitnění sprinterského vlaku, kterého se v Quick-Stepu dočká, znovu probudí.

„Sám to nevím. Musíme zjistit, v jakém stavu se nachází. Stále máme čísla z dob, kdy u nás závodil, tak je ve Španělsku na kempu porovnáme a uvidíme, co můžeme zlepšit,“ říká Lefevere.

Zkušenosti, humor

Za Quick-Step jezdil cyklista z ostrova Man v letech 2013-2015, v jedné z nejlepších fází své kariéry, kdy dokázal za tři sezony vyhrát 48 závodů.

„A teď u nás dostane šanci, kterou už mu nikdo nechtěl dát. Ale začne na nule. Má pochopitelně spoustu zkušeností, je to nejlepší sprinter jedné generace, a právě zkušenosti může předávat klukům jako je Alvaro Hodeg, Fabio Jakobsen nebo Sam Bennett, který je velmi rychlý, ale občas o sobě pochybuje,“ má jasno Lefevere.

Cavendish má pochopitelně i další kvality.

Jednou z nich je břitký britský smysl pro humor, kterým bavil všechny své týmové kolegy a těžko se najde někdo, kdo by ho neměl rád.

„Jednou řekl v televizi, že podle něj André Greipel nevyhraje žádnou etapu Tour. O rok později ho Greipel porazil, tak mi na masáži říká: Musíš mi občas říct, abych držel klapačku, protože pak vypadám jak idiot. Umí si udělat srandu sám ze sebe, i z druhých, to je důležité,“ popisuje Holm.

Lefevere už dokázal restartovat kariéru velkých jmen několikrát.

Naposledy oživil lehce uvadajícího Philippa Gilberta, který pak ovládl monumenty Kolem Flander a Paříž-Roubaix. Taky pomohl třeba Marcelu Kittelovi, který dokázal před třemi roky na Tour vyhrát pět etap.

„Kdysi se nám povedlo něco podobného povedlo i u Richarda Virenqua, který se u nás vrátil do puntíkatého dresu krále vrchařů na Tour a vítězil i v etapách,“ připomněl Lefevere bájného francouzského vrchaře. „Vždycky to bylo podobné. Ještě nebyli špatní výkonnostně, jen v sobě nedokázali najít motivaci. Nedokážu říct, jestli se nám to samé povede u Marka, zeptejte se mě za tři měsíce.“

O vyrovnání rekordu Eddyho Merckxe v počtu triumfů na Tour se nikdo bavit nechce. Vždyť v posledních dvou letech se Cavendish do Francie vůbec nedostal. A jeho poslední vítězství pochází z roku 2016.

Jistotu startu navíc nebude mít ani v Quick-Stepu. Zvlášť, když Sam Bennett bude chtít obhajovat zelený dres.

„Nic jsme Markovi neslíbili. Uděláme mu dobrý program a nejprve ho dostaneme na potřebnou úroveň. Pak se uvidí. Ti nejlepší pojedou nejlepší závody,“ má jasno Lefevere.