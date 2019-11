Cipollinimu operovali srdce pět hodin, čeká ho dlouhé léčení

Na srdeční potíže vítěze 42 etap na Giru d’Italia a 12 na Tour de France přišli lékaři poté, co měl Cipollini nezvyklé problémy při vyjížďce na kole.

Podle lékaře Roberta Corsettiho, který v minulosti působil v týmu Liquigas, mohl vyhlášený spurtér bez včasné léčby zemřít. Zákrok podstoupil koncem října.

„Momentálně jedu v protivětru, ale na útrapy jsem zvyklý,“ řekl Cipollini listu Gazzetta dello Sport.

„Je to zvláštní, když vám diagnostikují problém se srdcem, protože jako sportovec se cítíte zdravý a silný. Ale tohle nebyl ten případ. Když jsem do toho v kopci šlapal, cítil jsem se jakoby zadřený,“ uvedl jezdec přezdívaný Super Mario, který ukončil kariéru v roce 2005, ale o tři roky později se ještě nakrátko do pelotonu vrátil.