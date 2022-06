Pád nikdo neviděl, říká ředitel jihlavského závodu ke smrti bikera

Jisté je v tuto chvíli jediné: pád, jenž zkušený slovenský biker Marián Kiss při letošním desátém ročníku vytrvalostního bikerského závodu, který se v Jihlavě tentokrát jel jako mistrovství Evropy WEMBO (mezinárodní organizace World Endurance Mountain Bike Organisation), se nakonec stal dvaačtyřicetiletému jezdci osudným.

„My nevíme, a asi se to už ani nikdo nedozví, co se stalo. Protože ten pád na vlastní oči nikdo neviděl. Nikdo tam v tu chvíli nebyl,“ řekl ředitel závodu Jan Holoubek. „Víme, že upadl sám. Ale jakým způsobem a na co, to jednoduše říct nedokážeme.“

Kritický úsek bylo možné projet více způsoby

K nehodě došlo ve třinácté hodině závodu, tedy krátce před půlnocí ze soboty na neděli, v úseku tratě Nad Plovárnou.

„Je to single trail, poměrně úzká pěšina, kde závodníci jedou jeden za druhým,“ popsal Holoubek. „V tom místě se nabízí možnost jet asi dvěma nebo třemi stopami. On si jednu z nich vybral.“

A jak se ukázalo, nejednalo se o šťastnou volbu. „Závodníci před ním a za ním jeli s velkým odstupem. Každopádně hned, jak k němu dorazili, začali s poskytováním první pomoci a okamžitě volali nám pořadatelům,“ líčil ředitel závodu následný vývoj vážné situace.

Organizátoři podle Holoubka reagovali v nejkratším možném čase. „Shodou okolností se k nám informace o události dostala ve chvíli, kdy byl užší pořadatelský tým zrovna společně na jednom místě. Ve vteřině jsme se mohli rozhodnout: ty pojedeš na místo a vezmeš s sebou doktora. Já zavolám rychlou, další jde zastavit závod, aby jezdci nevyjížděli na trať,“ pravil Holoubek. „Reakce tak v zásadě asi nemohla být rychlejší.“

O úmrtí organizátory informovala parťačka

Vážně zraněného bikera následně vrtulník transportoval do brněnské nemocnice. „První zpráva byla, že je to vážné. Jestli je, nebo není v ohrožení života, to neumím posoudit. Věděli jsme jen, že není mrtvý,“ říkal v neděli Holoubek.

Po několika dnech se však situace změnila. „Od Janky Hamajové, která s ním jela ve dvojici, jsme se ve čtvrtek dozvěděli, že Marián zemřel,“ smutně konstatoval Holoubek. „Jsme velmi zarmouceni. Vyjadřujeme upřímnou soustrast Mariánově rodině a blízkým,“ uvedli pořadatelé v tiskové zprávě.

Přestože se jednalo o zahraničního jezdce, k Jihlavě měl vztah. „Jezdil sem, býval tu opakovaně,“ pověděl Holoubek. „Já jsem ho osobně neznal, ale Jihlaváci a ostatní závodníci určitě ano. Naše komunita o sobě navzájem ví,“ doplnil.

V souvislosti s vážným zraněním se objevilo několik kritických názorů, včetně toho, že pořadatelé měli závod v horkém počasí, které o víkendu panovalo, zastavit dřív. S tím však Holoubek nesouhlasí. „Když se jelo mistrovství světa v Itálii, bylo ještě větší vedro. A závod se dokončil,“ nabízí svůj pohled.

„My jako pořadatelé děláme všechno pro to, aby byl závod korektní, bezpečný a abychom v případě kolizí mohli poskytnout pomoc,“ tvrdí. „Nyní se však ukázalo, že i když jsme pomoc poskytli v nejrychlejším čase, v jakém to šlo, a v největším rozsahu, kterého jsme schopni, tak to nestačilo. Technicky nešlo udělat nic jiného.“

Nabízí se otázka, zda po letošním černém ročníku bude chuť v budoucnu pořádat nějaký další.

„To je předčasná otázka. Na to ještě není odpověď, protože jsme si sami takovou otázku ještě nepoložili,“ neumí v tuto chvíli odpovědět Holoubek. „My jako pořadatelský tým jsme ještě neměli možnost se sejít, nemáme ještě ani uzavřený tento ročník. Navíc nás čeká příprava půlmaratonu,“ připomněl Holoubek běžecký závod, který spolek Sliby–Chyby uspořádá 11. září.