Cancellara ho srovnává s Mbappém. A Hirschi málem zaskočil Alaphilippa

Všichni věděli, že Julian Alaphilippe zaútočí na posledním stoupání před cílem. Všichni na to byli připraveni. Ale jen on na jeho nástup dokázal zareagovat.



Třináct kilometrů před cílem se francouzský mušketýr na Col des Quatre Chemins vydal vpřed a byl to právě Marc Hirschi, kdo se vydal za ním.

„Věděl jsem, že zaútočí, a v tu chvíli jsem byl na dobré pozici, tak jsem to taky zkusil. Chvíli mi trvalo, než jsem tu díru za jeho kolem zalepil a málem jsem to až na vrchol nevydržel, ale nějak jsem to zvládl,“ usmíval se.

Po chvíli se k nim přidal ještě zmíněný Adam Yates a tahle trojka pak spolupracovala na špici a udržovala si minimální náskok na skupinu favoritů.

Tedy spolupracovala…

Hirschiho výjezd na vrchol Chemins tak unavil, že ze začátku příliš spolupracovat nechtěl, po několika naštvaných pohledech Alaphilippa i Yatese se ale i on začal otáčet na špici skupiny.

Ve 22 letech přitom působil úžasně vyspěle.

KOUSEK OD ŽLUTÉHO DRESU. Marc Hirschi prohrává v těsném dojezdu druhé etapy s Julianem Alaphilippem.

„Soustředil jsem se na výhru v etapě, ne na žlutý dres. V závěru jsem si zase vyhlédnul zadní kolo Alaphilippa, ale zase jsem zareagoval o něco později, což mě stálo prvenství. Ale i s bílým trikotem jsem spokojený,“ popisoval pak v cíli.

Ano, předvedl skvělý finiš, byl blízko životnímu úspěchu a být cíl o 30 metrů dál, nejspíš by slavil on, jenže na to se nehraje.

I tak je Hirschi příjemným překvapením začínající Tour.

V Cancellarových stopách

Pro některé profesionály byl možná do nedělního odpoledne neznámým klukem, ne tak pro fanoušky cyklistiky.

Už loni se stal jediným cyklistou historie, který dokázal vyhrát evropský i světový šampionát do 23 let v jednom roce.

Jistě, všichni byli paf hlavně ze vstupu Remca Evenepoela mezi profesionály, ale v Sunwebu moc dobře věděli o Hirschiho kvalitách. Smlouvu s ním podepsali ještě před oběma zmíněnými tituly…

S kolem začínal v 11 letech. Odmala sportoval hlavně s tátou, který doma příliš neposeděl, neustále někam vyrážel.

A pochopitelně, v televizi sledoval Fabiana Cancellaru. Osminásobného vítěze etap na Tour, dvojnásobného olympijského šampiona v časovce, čtyřnásobného mistra světa v téže disciplíně.

„Měl na mě obrovský vliv, protože jsem žil nedaleko jeho domu. S cyklistikou jsem začal, když byl na vrcholu, obdivoval jsem ho,“ popisoval Hirschi.

Jejich cesty se proplétaly i po konci Spartakovy kariéry, to se totiž Cancellara stal Hirschiho agentem. A v nedávném rozhovoru pro Schweizer Illustrierte svého svěřence srovnal s fotbalovou hvězdou.

„Má potenciál podobný Kylianu Mbappému,“ řekl doslova Cancellara. „Má úžasné schopnosti, neuvěřitelný talent a je žíznivý po úspěchu.“

Stejně jako mladičký mistr světa a útočník Paris St. Germain.

Všestrannost na prvním místě

Cyklistika pro něj přesto dlouho nebyla vždycky vším.

Až těsně před svými loňskými tituly se stal výhradně profesionálem, do té doby kombinoval kolo s motokrosem a studiem.

„Čtyři roky jsem se učil víceméně kancelářské práci. Což je fajn, protože pokud bych nějak špatně spadnul a musel s cyklistikou skončit, můžu jít rovnou pracovat,“ říká.

Nejprve to zkoušel na horském kole, pak na tom cyklokrosovém, než přesedlal na dráhové a silniční. V juniorech se stal mistrem světa v dráhařském madisonu.

„Pak jsem se ale zaměřil víc na silnici, protože v kategorii do 23 let je podle mě obtížné kombinovat obojí. Musel jsem si vybrat a moje volba padla na silniční cyklistiku,“ vysvětloval.

A i v ní je neuvěřitelně všestranný. V kategorii do 23 let zvládl dojet šestý na kostkových Flandrech, čtvrtý na těžkém etapovém závodě Tour de l´Ain a třeba šestý na kopcovité klasice Lutych-Bastogne-Lutych.

Právě tady vidí svou budoucnost nejjasněji.

Loni už skončil mezi elitou třetí na San Sebastian, pátý na Binck Bank Tour.

„A i teď je pro mě těžké říct, jakým typem cyklisty budu. Ale asi nejvíc mi budou sedět právě ty kopcovité klasiky jako Lutych-Bastogne-Lutych,“ říká.

Zároveň ale dodává, že by se v budoucnu nebránil zkusit si i celkové pořadí.

Že je momentálně třetí na Tour se ztrátou jen sedmi sekund na Juliana Alaphilippa?

„To teď neřeším. Beru tuhle Tour den po dni. Pochopitelně chci udržet bílý dres co nejdéle to půjde, ale cíl zůstává stejný – úniky a výhra v etapě,“ dodává.