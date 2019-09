Cyklistický tým Mapei Merida míří za triumfy v Českém poháru

„Jsem jejich přístupem nadšený. V začátku sezony jsme se rozjížděli, ale nyní kluci fungují jako dobře namazaný stroj. Příští rok z tohoto týmu můžeme navíc hodně těžit, protože Daniel Mráz je kadetem první rok a bude v kategorii i v následující sezoně, tým kadetů chceme ještě vhodně doplnit,“ pochvaluje si šéf stáje Jiří Kaňkovský.

O víkendu seriál českého poháru pokračuje v Jablonci nad Nisou a Hodkovicích nad Mohelkou, pak už budou zbývat jen závěrečné závody v Terezíně a velké finále v Židovicích. Pro juniory to bude vítaný test před mistrovstvím světa v Anglii.

Hodně se čeká právě od olomouckého Pavla Bittnera, vítěze dvou závodů světového poháru. „Pavel je junior prvním rokem, to si pořád musíme uvědomovat, takže pro něj to bude určitě i o získání zkušeností, nebude tam pod nějakým tlakem. Všechny závody ve světové konkurenci může zúročit v příštím roce, kdy už bude mít závody najeté, bude znát tratě a koncovky závodů. Velmi pozitivní je také to, jak kluci v reprezentaci fungují, pomáhají si, spolupracují, i to je hodně důležité,“ upozorňuje Kaňkovský.

S nadějí vyhlíží k juniorské sestavě svého oddílu i v příští sezoně. „V juniorech k Pavlu Bittnerovi přijdou letos úspěšní kadeti Vall, Obdržálek, Havrlant a Kaňkovský, což je velkým příslibem. Chtěli bychom tak i příští rok pokračovat v dobrých výsledcích. Letošní sezona byla skutečně snová, a když se nám podaří i závěr, bude těžké ji zopakovat,“ tuší zkušený trenér.