Malevil Cup je tradice, byla by škoda ji rušit, říká šéf bikerského závodu

Závod, který má za sebou dvacet ročníků, tak pokračuje v tradici bez přerušení. „Byla by velká škoda teď všechno zahodit, i když občas přišly i pocity nejistoty a zmaru,“ říká Radek Patrák.

Ani na chvíli jste neuvažovali, že jako jiní pořadatelé sportovních akcí budete muset závod zrušit?

Vyvíjelo se to v čase. V březnu jsme si mysleli, že s původním termínem nebude problém, protože byl ještě daleko. Pak se opatření rozrůstala a nevědělo se, co bude druhý den, což se koneckonců neví ani dnes. Bylo nám ale líto přerušit tradici. Některé dny jsem neměl moc dobré spaní, protože jsem zodpovědný za přihlášené i pořadatele a už jsme do akce vložili dost peněz. Je také třeba říct, že nám kvůli koronaviru padly některé sponzorské smlouvy.

Váš závod se jezdí v česko-německém příhraničí. Do jaké míry jste museli měnit trať?

Vzhledem k přísným restrikcím na území Německa jsme nejdřív chystali trať jen na české straně. Nakonec se nám podařilo sehnat od krajského úřadu v Görlitz výjimku, že se Německem jet může, ale jen po lesních cestách, ne v obydlených centrech. Trať jsme tedy zase překopali a pojedeme i hraničními stezkami. Vyhlášené stoupání na Hvozd čeká závodníky letos dokonce dvakrát. Naopak přijdeme o oblíbený průjezd Oybinem, což je nám velice líto. Pro srovnání: po území Německa obvykle vedeme třiatřicet kilometrů maratonské trasy, letos to budou pouhé čtyři kilometry.

Máte ještě nějaké novinky ohledně trati?

Nejdelší trasa letos měří 90 kilometrů, což je méně než obvykle. Další dvě trasy jsou na 50 a 30 kilometrů. Důležitou novinkou je to, že se start závodu vrací na náměstí v Jablonném v Podještědí, kde v minulých dvou letech probíhal archeologický průzkum.

Jaký zájem je o odložený závod mezi bikery?

Když jsme v původním červnovém termínu uspořádali cyklovyjížďku „Po stopách Malevilu proti koronaviru“, přijeli tam i lidé, kteří si zaplatili startovné, a avizovali, že dorazí i na srpnový termín. Jsou rádi, že se v téhle době něco koná. Je zajímavé, že nejvíc táhne naše dlouhá maratonská trať, jejíž kapacita je před naplněním. Lidi vyčkávají s přihláškami na poslední chvíli, celkový limit je tisíc osob. Přihlašovat se lze ještě do pátku. Závod bude mít jako vždycky mezinárodní obsazení, kromě Němců dorazí cyklisté ze Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Belgie či Rakouska.

Můžete jmenovat největší esa na startu?

Velice nás těší, že do Lužických hor dorazí bikeři, kteří závod v minulých letech vyhráli. Bude tady trojnásobný vítěz Kristian Hynek, Filip Adel, obhájce loňského prvenství Martin Stošek, Peter Hermann z Německa i Johnny Cattaneo z Itálie.

Museli jste zavést speciální opatření kvůli koronaviru?

Samozřejmě nechceme přispívat k šíření infekce. Tisícovou kapacitu asi naplníme, ale s tím, že starty na jednotlivé tratě jsou oddělené, na maraton závodníci vyrazí v sobotu v půl deváté. U občerstvení bude úsporná varianta - cyklistům se nebude podávat pití, každý si musí vzít kelímek sám. Ale roušky na startu, jak je to u některých závodů v cizině, nikdo mít nemusí.