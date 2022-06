Malevil Cup v Lužických horách je tady, letos jsou ve hře evropské tituly

Letošní už 23. ročník Malevil Cupu je netradičně rozdělený na dva dny. V sobotu se na oblíbené trasy na českoněmeckém pomezí vydají amatéři, v neděli propukne závod profesionálů o titul evropského šampiona.

Malevil, ME v maratonu Pátek 17. 6.

19.00 - Slavnostní zahájení, představení favoritů, autogramiáda.

Sobota 18. 6.

8.30 - Náměstí v Jablonném, start amatérského závodu Malevil Cupu na 100 km, 9.30 start 50 a 30 km, 10.30 start 70 km.

Neděle 19. 6.

8.30 - Náměstí v Jablonném, start závodu Mistrovství Evropy v maratonu horských kol, ženy Elite, 90 km. 9.30 - muži Elite, 100 km. 13.00 Resort Malevil Heřmanice, vyhlašování vítězů ME.

„Účastníci už u nás pilně trénují, potkal jsem i španělskou obhájkyni titulu Natalii Fischerovou,“ hlásí ředitel závodu Radek Patrák. „Budeme tu mít bikery z devětadvaceti států. Hlavním favoritem mistrovského závodu mužů je světový šampion Andreas Seewald z Německa, který obhajuje i evropské prvenství, ale zadarmo mu určitě nic nedá třeba olympijský vítěz z Londýna Jarda Kulhavý, který má teď skvělou formu,“ dodal Patrák.

Černým koněm závodu může být bývalý silničář Petr Vakoč, který se v minulosti představil i na Tour de France. „V nedávném závodu světové maratonské série v polské Jelení Hoře skončil druhý, což je známka velké kvality,“ upozornil Patrák. Start v Lužických horách si nenechají ujít ani další známá jména. Dorazí maratonská legenda Alban Lakata (Rakousko), Karl Platt (Německo) nebo Tiago Fereira z Portugalska. Mezi ženami nebude kromě obhájkyně titulu Fischerové chybět elitní maratonkyně Ariane Lüthiová (Švýcarsko) nebo bosenská cyklistka Lejla Tanovičová.

Když se jel Malevil Cup před deseti lety jako mistrovství Evropy poprvé, mezi muži slavil vítězství český biker Kristián Hynek. Letos dorazí do Lužických hor také, aby se s profesionálním závoděním rozloučil. „Start na Malevilu vidím jako skvělou příležitost rozloučit se s domácími fanoušky a zároveň velkým mezinárodním závodem. Je to i symbolická tečka, protože před deseti lety tam začala nejlepší část mé kariéry. Byla to moje první velká medaile. Rozlučka tedy platí, závod objedu a bude to taková symbolická tečka za kariérou,“ řekl pro server mtbs.cz úspěšný biker, který nyní šéfuje vlastnímu cyklistickému týmu.

Trať 23. ročníku povede dobře známými a osvědčenými místy. Start je tradičně na náměstí v Jablonném v Podještědí a cíl v Resortu Malevil v nedalekých Heřmanicích. Na trase nebude chybět průjezd malebným německým městečkem Oybin, vrchařská prémie na Hvozdu, závodníci se podívají i k jezeru Kristýna u Hrádku nad Nisou. „Trať jsme museli kvůli kůrovcové kalamitě a stavební činnosti na německé straně operativně pozměnit, ale z 95 procent zůstala stejná,“ řekl šéf závodu Patrák.

Do závodů mistrovství Evropy na 100 kilometrů (90 km ženy) nastoupí v neděli zhruba tři stovky závodníků. Necelá tisícovka účastníků je přihlášená na sobotní závody „hobíků“. Ti si můžou vybrat ze závodů od 30 do 100 km. Online přihlášky jsou už uzavřené, možnost dohlášení je však ještě na místě dnes a zítra. Slavnostní zahájení evropského šampionátu v bikemaratonu proběhne dnes v 19 hodin na náměstí v Jablonném v Podještědí. Součástí bude představení největších favoritů i autogramiáda.

Pořadatelé jsou na evropské klání připravení, trošku starostí jim dělá jen předpověď počasí. V neděli by měly teploty v podhůří Lužických hor šplhat vysoko nad 30 stupňů.