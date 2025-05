Informaci o Pedersenově novém kontraktu vypustila stáj do světa stylově. Devětadvacetiletý Dán v příspěvku na instagramovém účtu sedí za stolem v růžovém dresu vedoucího jezdce Gira a cyklistických brýlích, pije brčkem čokoládový mléčný nápoj a čte Gazzettu dello Sport.

„Mám pro vás nový titulek - zůstávám v týmu Lidl-Trek, dokud moje kariéra neskončí,“ prohlásil Pedersen, než dopil ochucené mléko a vrátil se k četbě.

Pedersen drží růžový dres po úterní čtvrté etapě s náskokem sedmi sekund na hlavního favorita Slovince Primože Rogliče, třetí je Vacek. Na kontě má už dvě vítězné etapy, přičemž v minulosti vybojoval dílčí triumfy i na Tour de France a Vueltě.

Vyhlášený specialista na klasiky a také skvělý spurtér je stáji Lidl-Trek věrný od svého příchodu do World Tour v roce 2017. „Rozhodnutí zůstat po zbytek kariéry pro mě bylo opravdu snadné. Od chvíle, co jsem přišel, cítím se tu mimořádně vítaný a všichni mi pomáhají. Pokaždé, když jsme smlouvu obnovovali, to bylo jednoduché rozhodování. Jsem týmu plně oddaný a zároveň cítím, jak moc mi tým věří. Chci být dál součástí jeho historie a nedovedu si představit, že bych jezdil v barvách jiné stáje,“ uvedl Pedersen.

Na kontě má zatím 52 vítězství. „Chci vyhrávat co nejvíc, ale zároveň chci být také dobrým lídrem a pomáhat novým závodníkům na jejich cestě vzhůru,“ řekl.

Mezi vycházející hvězdy patří i Vacek a jejich spolupráce funguje skvěle, což Dán oceňuje. „Mathias je naprosto úžasný. Ten kluk je stroj. Má před sebou velikou budoucnost, ve které ho musíme podpořit. Udělám pro něj všechno, co bude v mých silách, aby i on na Giru vyhrál etapu. Už na klasikách pro mě odvedl tolik práce. Jsem hrdý na to, že pro mě závodí,“ citoval Pedersena server iDNES.cz.