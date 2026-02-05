Dánský týmový kolega českého reprezentanta Mathiase Vacka měl při svém prvním startu v sezoně nehodu ve vysoké rychlosti v závěru úvodní etapy pětidenního klání na východním pobřeží Španělska.
„Absolutní prioritou je, aby Mads dostal co nejlepší péči. Pozornost bude okamžitě upřena na jeho plné uzdravení, aby se minimalizoval dopad na jeho sezonní cíle,“ uvedla stáj s tím, že dobu léčení oznámí později.
Vacek jako nejlepší z jezdců stáje Lidl-Trek skončil ve středeční etapě na 12. místě. Závod se pojede do neděle.
Pedersen je vítězem etap na všech třech Grand Tour a na jarních klasikách měl patřit k hlavním oporám týmu. Ve sbírce má tři triumfy v závodě Gent-Wevelgem, loni byl druhý a třetí na monumentech Kolem Flander a Paříž-Roubaix.
V průběhu února měl Pedersen v plánu absolvovat s Vackem soustředění na Mallorce a finišovat přípravu na klasiky. Tento program se ale nyní pravděpodobně změní.
Otázkou v této chvíli také zůstává, jaká bude na jarních klasikách Vackova pozice. Podobně jako loni měl být Pedersenovým hlavním pomocníkem a zůstávat s ním až do rozhodujících chvil závodu.
„Čeká mě hodně společných závodů s Madsem, čehož si nesmírně cením, protože není moc lepších závodníků, od kterých bych se mohl učit,“ uvedl minulý týden ve zprávě pro média. „Může se zdát, že ve prospěch Madse obětuji část svých osobních ambic, ale já to tak nevidím. Chceme být v rozhodujících pasážích spolu, jeho si bude každý hlídat, a to mi otevírá šance k osobnímu úspěchu.“
Ty by se mohly českému závodníkovi otevřít i nyní, při Pedersenově absenci. Pokud by Dán nestihl do začátky klasikářské sezony zlomeniny vyléčit, mohl by Vacek patřit k jednomu z lídrů týmu.