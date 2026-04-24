Lutych–Bastogne–Lutych 2026: Trasa, favorité, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

V neděli je na programu cyklistického kalendáře nejstarší klasika Lutych–Bastogne–Lutych. Čtvrtý monument sezony nabídne opět souboj těch největších hvězd pelotonu včetně Tadeje Pogačara. Kdo si troufá trojnásobného vítěze La Doyenne vyzvat, kteří čeští závodníci se představí na startu a kde závěrečnou jarní jednorázovku sledovat v TV, se dočtete v našem přehledu.

Tadej Pogačar slaví triumf na Lutych–Bastogne–Lutych. | foto: AP

Lutych–Bastogne–Lutych 2026: start a cíl

  • start je přesně v 10:00 z lutyššké třídy Quai des Ardennes
  • závod měří 259,5 km a obsahuje 4101 metrů převýšení
  • do Bastogne dorazí závod po 96 km a otočí se zpět na sever
  • cíl je opět na Quai des Ardennes, nejrychlejší výpočty odhadují dojezd na 16:00

112. ročník Lutych–Bastogne–Lutych: trasa

Poprvé se závod uskutečnil už v roce 1892, což z něj činí nejstarší jednodenní cyklistický závod na světě. Celou svou historii zůstává věrný jižní, valonské části Belgie.

Přestože Belgie nemá žádné velehory, Ardeny nabízí maraton strmých stoupání, což z Lutychu dělá jednu z nejnáročnějších klasik v kalendáři.

Profil Lutych–Bastogne–Lutych 2026

Poslední tři ročníky rozhodl nástup na stoupání La Redoute 35 km před cílem. S průměrným sklonem 9,1 % na 1,6 km není Cote de La Redoute nejstrmějším stoupáním závodu, jako první ze série několika výšlapů ale představuje ideální místo pro útok.

Lutych–Bastogne–Lutych 2026: favorité

Jednoznačným favoritem na vítězství je Tadej Pogačar, který v neděli zaútočí už na třetí triumf v řadě a čtvrtý celkově.

Slovincovi se však postaví jiný bývalý vítěz závodu Remco Evenepoel. Belgičan by mohl na cílové rovince v Lutychu slavit už potřetí.

Všichni fanoušci s napětím očekávají výkon mladičkého Paula Seixase. Devatenáctiletý Francouz se stal ve středu nejmladším vítězem Valonského šípu, který ovládl po dominantním nástupu na závěrečné stěně.

Další rekord pro Seixase. Je nejmladším vítězem Valonského šípu

Z druhé vlny favoritů se o úspěch pokusí například Tom Pidcock a Giulio Ciccone – oba už byli na La Doyenne druzí.

Češi na startu 112. ročníku Lutychu

Z českých závodníků je potvrzená účast Jakuba Otruby, který startuje v sestavě španělského týmu Caja Rural. Otruba si z ardenských klasik vyzkoušel už středeční Valonský šíp, kde se předvedl ve 170kilometrovém úniku.

Worldtourový Movistar zase počítá s Pavlem Novákem, pro kterého to bude po Paříž–Roubaix druhý monument v sezoně.

Kompletní startovní listina ZDE.

Kde sledovat Lutych–Bastogne–Lutych 2026

Přímý přenos bude k dispozici od 12:10 v internetovém vysílání Eurosportu na platformě HBO Max, nebo od 13:30 na programu Eurosport 2.

Případně lze přenos sledovat od 12:10 také na Tipsport TV.

Historie monumentu Lutych–Bastogne–Lutych

Za 112 let historie závodu se našlo pouze sedm cyklistů, kteří dokázali slavnou klasiku ovládnout více než dvakrát. V neděli se k nim může připojit Remco Evenepoel.

Několikanásobní vítězové Lutych–Bastogne–Lutych
JménoPočet vítězstvíVítězné roky
Eddy Merckx (Belg.)51969, 1971, 1972, 1973, 1975
Alejandro Valverde (Šp.)42006, 2008, 2015, 2017
Moreno Argentin (It.)41985, 1986, 1987, 1991
Tadej Pogačar (Slovin.)32021, 2024, 2025
Alfred de Bruyne (Belg.)31956, 1958, 1959
Alfons Schepers (Belg.)31929, 1931, 1935
Léon Houa (Belg.)31892, 1893, 1894
