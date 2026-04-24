Lutych–Bastogne–Lutych 2026: start a cíl
- start je přesně v 10:00 z lutyššké třídy Quai des Ardennes
- závod měří 259,5 km a obsahuje 4101 metrů převýšení
- do Bastogne dorazí závod po 96 km a otočí se zpět na sever
- cíl je opět na Quai des Ardennes, nejrychlejší výpočty odhadují dojezd na 16:00
112. ročník Lutych–Bastogne–Lutych: trasa
Poprvé se závod uskutečnil už v roce 1892, což z něj činí nejstarší jednodenní cyklistický závod na světě. Celou svou historii zůstává věrný jižní, valonské části Belgie.
Přestože Belgie nemá žádné velehory, Ardeny nabízí maraton strmých stoupání, což z Lutychu dělá jednu z nejnáročnějších klasik v kalendáři.
Poslední tři ročníky rozhodl nástup na stoupání La Redoute 35 km před cílem. S průměrným sklonem 9,1 % na 1,6 km není Cote de La Redoute nejstrmějším stoupáním závodu, jako první ze série několika výšlapů ale představuje ideální místo pro útok.
Lutych–Bastogne–Lutych 2026: favorité
Jednoznačným favoritem na vítězství je Tadej Pogačar, který v neděli zaútočí už na třetí triumf v řadě a čtvrtý celkově.
Slovincovi se však postaví jiný bývalý vítěz závodu Remco Evenepoel. Belgičan by mohl na cílové rovince v Lutychu slavit už potřetí.
Všichni fanoušci s napětím očekávají výkon mladičkého Paula Seixase. Devatenáctiletý Francouz se stal ve středu nejmladším vítězem Valonského šípu, který ovládl po dominantním nástupu na závěrečné stěně.
|
Z druhé vlny favoritů se o úspěch pokusí například Tom Pidcock a Giulio Ciccone – oba už byli na La Doyenne druzí.
Češi na startu 112. ročníku Lutychu
Z českých závodníků je potvrzená účast Jakuba Otruby, který startuje v sestavě španělského týmu Caja Rural. Otruba si z ardenských klasik vyzkoušel už středeční Valonský šíp, kde se předvedl ve 170kilometrovém úniku.
Worldtourový Movistar zase počítá s Pavlem Novákem, pro kterého to bude po Paříž–Roubaix druhý monument v sezoně.
Kompletní startovní listina ZDE.
Kde sledovat Lutych–Bastogne–Lutych 2026
Přímý přenos bude k dispozici od 12:10 v internetovém vysílání Eurosportu na platformě HBO Max, nebo od 13:30 na programu Eurosport 2.
Případně lze přenos sledovat od 12:10 také na Tipsport TV.
Historie monumentu Lutych–Bastogne–Lutych
Za 112 let historie závodu se našlo pouze sedm cyklistů, kteří dokázali slavnou klasiku ovládnout více než dvakrát. V neděli se k nim může připojit Remco Evenepoel.
|Jméno
|Počet vítězství
|Vítězné roky
|Eddy Merckx (Belg.)
|5
|1969, 1971, 1972, 1973, 1975
|Alejandro Valverde (Šp.)
|4
|2006, 2008, 2015, 2017
|Moreno Argentin (It.)
|4
|1985, 1986, 1987, 1991
|Tadej Pogačar (Slovin.)
|3
|2021, 2024, 2025
|Alfred de Bruyne (Belg.)
|3
|1956, 1958, 1959
|Alfons Schepers (Belg.)
|3
|1929, 1931, 1935
|Léon Houa (Belg.)
|3
|1892, 1893, 1894