A můžu to vítězství oslavit? Jak ze dvou titánů zbyl jeden a litoval Pogačara

Remco Evenepoel ze stáje Soudal Quick-Step dominoval nejstarší klasice Lutych–Bastogne–Lutych rozdílem třídy.

Na posledních stovkách metrů už jen oslavoval, gesty naznačoval, že létá, a burcoval diváky.

„Je magické vyhrát monument v duhovém dresu,“ říkal. „Tu fotku si asi vyvěsím do ložnice.“

Je vítězem loňské Vuelty.

Je aktuálním mistrem světa.

A nyní i prvním cyklistou od Micheleho Bartaliho v roce 1998, jenž obhájil titul na Lutychu.

Ukázal, že vysokohorské kempy na Tenerife měly patřičný efekt. A že se skvěle přichystal i na boj o vítězství na Giru.

Nad dalším průběhem sezony druhého z titánů se naopak rázem vznášejí velké otazníky.

Stihne se Tadej Pogačar zotavit do Tour? A pokud ano, bude mít ve Francii podobně skvostnou formu, jakou ukazoval v průběhu celého letošního jara, až do 85. kilometru lutyšského závodu?

Tam se odehrála událost, která Slovincovu triumfální jízdu sezonou až příliš drsně zastavila. Při pádu, na němž se podepsal defekt a kolize s Mikkelem Honorém z týmu EF Education, si způsobil zlomeninu zápěstí.

A ne jednoduchou.

„Není to moc dobré. Nejde jen o jednu kost, má více zlomenin,“ popisoval Mauro Gianetti, sportovní ředitel stáje UAE Emirates. „Tadej půjde hned u specialisty v Genku na operaci. Je ještě příliš brzy, abychom mohli říci, co to bude znamenat do nejbližších měsíců. Držíme si palce.“

Týmový lékař Adrian Rotunno upřesnil, že jde o zlomeninu člunkovité a poloměsíčité kosti. Léčba takového zranění běžně zabere i dva měsíce.

A Tour de France začíná za dva měsíce a pět dnů.

Jako by Pogačar po středečním triumfu na Valonském šípu tušil, co se může stát, když tehdy říkal: „Užívám si své současné úžasné formy, dokud to jde.“

Byl na neděli výtečně naladěn, těšil se na 258 kilometrů z Lutychu do Bastogne a zpět. „Mentálně jsem v pohodě. Lutych je jeden z nejkrásnějších závodů v kalendáři,“ vykládal před startem. „S Evenepoelem očekávám zábavný souboj. Naše cesty se zkříží poprvé v sezoně, mám k němu velký respekt, ale určitě se nechci jen držet jeho zadního kola. Jsem si jistý, že fanoušci si závod užijí.“

Užili, ovšem už bez Pogačara. „Tadej vzdal,“ zaslechl Evenepoel ve sluchátkách po dvou hodinách na trati. Později ujišťoval: „Nikoho nechcete vidět padat. Je škoda, že Tadej nemohl zůstat v závodě až do konce.“

Odstoupení největšího rivala jej paradoxně mohlo dostat pod ještě větší tlak než na startu. Případná porážka s Pogačarem byla snadno představitelná. Zato po odstoupení slovinského protivníka se z Evenepoela stal v očích všech (a zřejmě i jeho) jednoznačný superfavorit, od nějž se nic jiného než vítězství neočekávalo.

Jeho útok na ikonickém stoupání La Redoute, 34 kilometrů před cílem, zachytil pouze Tom Pidcock z Ineosu, který se k němu při následném sjezdu dotáhl.

Ale jen na chvíli.

Už v tu chvíli se Brit blížil ke svému limitu.

„Remco mě požádal o střídání a já mu řekl, že ne,“ líčil.

Na dalším stoupání jako by přeřadil Evenepoel na další rychlostní stupeň, ujel svému souputníkovi a vypracoval si postupně náskok až půldruhé minuty.

„Remco byl dnes neuvěřitelně silný,“ popisoval Pidcock. „Já se ocitl na hranici svých možností a věděl jsem, že kdybych se ho snažil dál držet, možná brzy skončím s úplně prázdnou nádrží. Tak jsem si řekl, že raději chvíli počkám a potom se pokusím dojet druhý.“

Což se mu posléze ve spurtu tříčlenné skupinky pronásledovatelů podařilo.

Vítězný Evenepoel za cílovou páskou přiznal: „Chtěl jsem původně útočit až na La Roche-aux-Faucons (14 km před cílem), ale když bylo kvůli dešti mokro, rozhodli jsme se s týmem, že za to vezmu už na La Redoute.“

V předchozím průběhu závodu měl Belgičan v obličeji místy až znuděný výraz. V klíčových pasážích potom vzbuzoval dojem, že si se soupeři hraje jako kočka s myší.

„Psychicky jsem Lutych zvládl dobře, zůstal jsem klidný po celou dobu,“ ujišťoval.

Ve 23 letech absolvoval teprve čtvrtý klasikářský monument.

A příští týden vyrazí na trať své třetí Grand Tour kariéry.

Zatímco odveta Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda na Tour je nyní nejistá, Evenepoela čeká na Giru repríza souboje s Primožem Rogličem z loňské Vuelty. A nejen s ním. Na startu stanou například i Geoghegan Hart a Thomas z Ineosu nebo Almeida z UAE Emirates.

„Musím zůstat koncentrovaný na Giro. Zeptám se týmu, jestli dnešní vítězství vůbec můžu oslavit,“ zasmál se Evenepoel.