Ty závody od sebe dělily jen tři dny, přesto po každém z nich v pelotonu vládla trochu jiná atmosféra.

Minulou neděli naděje: Tadej Pogačar je jeden z nás. I on je člověk! Na klasice Amstel Gold Race mu došly síly a Belgičan Remco Evenepoel a Dán Mattias Skjelmose se k němu dotáhli, načež se druhým jmenovaným prohrál ve spurtu.

Ve středu se už však na propršeném Valonském šípu vrátilo vše do starých pořádků. Během závěrečného stoupání Mur de Huy se lídr stáje UAE Emirates ani nezvedl ze sedla, prostě se jen víc opřel do pedálů a nikdo neměl nárok.

Přesto: Může Amstel vlít motivaci do Pogačarových soupeřů? A jak v tom případě na něj?

„Budou to mít těžké. Snad jen mít v týmu Remca Evenepoela, který se po zranění vrátil ve skvělé formě, a doufat s ním,“ soudí Štybar. „To je asi jediná možnost.“

Mattias Skjelmose nemůže uvěřit tomu, že právě vyhrál spurt nad mistrem světa Tadejem Pogačarem a olympijským vítězem Remcem Evenepoelem.

I Wiggins spatřuje jeho největšího soka v hvězdě stáje Soudal Quick-Step. Zároveň ale podotýká: „Že by přišel jakýkoliv tým a vymyslel nějakou taktiku, o tom to není. Stejně se nakonec rozhoduje muž proti muži. A on je o moc lepší než všichni ostatní. Ani já bych ho, myslím, neporazil. Zatím jím není, ale je na cestě, abychom si, až skončí, řekli: Tohle byl ten nejlepší cyklista, co kdy žil!“

Poslední čtyři ročníky Lutychu nevyhrál nikdo jiní než ti dva. Pogačar slavil v letech 2021 a loni, Evenepoel vládl v mezidobí.

Vysoko by tentokrát mohli pomýšlet i Skjelmose z Treku, jenže je otázkou, v jakém stavu bude po pádu na Valonském šípu, či Tom Pidcock z Q36.5.

I oni to ale proti Slovinci budou mít nesmírně těžké. V kopcích, kterých 252kilometrový Lutych s více než 4000 výškovými metry obsahuje požehnaně, jsou výkonnostní čísla neúprosná. Co jsou pro jiné watty na hranici maximálního úsilí, Pogačar ještě šlape s rezervou.

„Na Amstelu bylo vidět, jak Julian Alaphilippe šel na svou úplnou hranu, ostatní odpáral, jen Pogačara ne,“ líčí Raboň. „Alaphilippe se tím nástupem uvařil, bylo vidět, jak to přestřelil. Pogačar ale takto mohl pokračovat dál. V kopcích výkonově nemá konkurenci.“

Stoupání na Lutychu samozřejmě nejsou žádné alpské průsmyky, nejdelší je 60 kilometrů před páskou Col du Rosier s délkou 4,4 kilometry a jinak mají spíš mezi jedním a dvěma kilometry.

Co však postrádají na délce nahrazují sklonem, který na spoustě z nich stoupá k deseti procentům. Což k jednomu drtivému nástupu stačí.

„Bude zajímavé sledovat, jestli tomu Remco nepřizpůsobí strategii,“ zamýšlí se Raboň. „Když se vrátím na loňskou Tour, tak se mi líbilo, jak skvěle odhadl svoje možnosti. Věděl, že s Pogačarem a Jonasem Vingegaardem nedokáže posledních 500 metrů jet a že by vybouchl. Tak se soustředil jen na sebe a nakonec tolik neztrácel.“

Remco Evenepoel (vlevo) a Tadej Pogačar před startem závodu Kolem Lombardie

Podobný plán by mu bývalý český profík doporučil i na Lutych: „Je to ode mě možná slabá taktika, ale u Remca to bude o tom, aby se v kopcích nenechal vybláznit. Je vidět, že na to na rovinách má a na nich by se mohl vrátit zpátky. Byť i Pogačar je na nich samozřejmě rychlý.“

Roli může hrát únava

Evenepoelovi a dalším by se hodilo, kdyby si Pogačar stejně jako na Amstelu vybral slabší den nebo udělal chybu. Stranou ponechme pády či defekty, kterému mu jistě nikdo nepřeje, ale že třeba nedoplní energii a vyčerpá svoje zásoby v těle.

„Mohl to být i případ Amstelu. Nevím,“ přemítá Wiggins. „S tím, kolik toho dnes jezdci musí během etapy sníst, se to stát může. Vždyť přijímají už víc než 120 gramů sacharidů za hodinu.“

Po Amstelu se také řešilo, jestli toho už i na Pogačara není zkrátka moc a přece jen mu na závěr jara nedocházejí síly.

„Od Strade Bianche jezdí stejně každý závod. Nástup za nástupem, což si musí vybrat daň. Ukázal, že je člověk. Byť tedy jestli byl unavený a stejně se pustil do tak dlouhého úniku a jel takhle…,“ pousměje se první britský vítěz Tour de France.

Pogačar letos poprvé závodil 17. února na etapovém Kolem Spojených arabských emirátů, načež se vrhl na klasiky. Těch odjel šest: Vyhrál Strade Bianche, Flandry i Valonský šíp, druhý byl na Paříž-Roubaix a Amstelu a třetí na Milán-San Remu.

„Sám vím, jak po Roubaix vypadá vaše tělo,“ líčí Štybar. „Nepřekvapilo by mě, kdyby už byl vážně unavený. Myslím, že do ostatních Amstel mohl vlít trochu sebevědomí. Že vidí, že i on může mít slabinu.“

Na což upozorňuje i Raboň: „Už dlouho nepamatuju, kdy by Tadej takhle zaútočil a někdo ho byl na výkonnost schopný sjet zpátky. Hlava ve sportu hraje obrovskou roli a řada závoďáků v čele s Remcem zavětřila krev ve vodě. Ale na druhou stranu, jak na mě Pogačar působí, tak bude chtít ukázat, že Amstel byl jen výkyv a bude si chtít spravit chuť.“

V takovém případě je k soupeřům nelítostný.