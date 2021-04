Zase o kousek. Alaphilippe znovu těsně prohrál Lutych, raduje se Pogačar

S 20vteřinovým náskokem vjížděl do posledního stoupání dne na Lutychu Richard Carapaz.



Ekvádorský šampion Gira 2019 ujel zbytku favoritů 21 kilometrů před cílem. Vsadil všechno na jednu kartu, a to nevyšlo.

Ještě před vrcholem Cote de la Roche aux Faucons byl totiž Carapaz dojet a přišla chvíle dalších velkých jmen.

Nádherný útok předvedl Michael Woods, který před startem mluvil o tom, jak skvělé má nohy. Teď o tom přesvědčoval. Ze všech favoritů s ním dokázali držet krok jen Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde a David Gaudu.

Chyběl loňský šampion Primož Roglič, chyběl kdokoliv z Ineosu, chyběli i další favorité.

‍♂️ Le groupe de 5 collabore bien.



‍♂️ The group of 5 works well together.

Ultrasilná pětka na čele pak vzorně spolupracovala a vypracovala si až půlminutový náskok. Bylo jasné, že o vítězi posledního jarního monumentu se rozhodne právě mezi vedoucí pětkou.

Otázkou bylo, kdo bude mít ve finiši nejrychlejší nohy.

Bývalý kanadský atlet Woods? Jedenačtyřicetiletý oslavenec Valverde? Francouzská naděje Gaudu? Šampion Tour Pogačar? Nebo snad mistr světa Alaphilippe?

Ještě 1,5 kilometru před cílem se pokusil všechny zaskočit Woods, ale nepovedlo se, a tak celá pětka vjížděla do posledních stovek metrů pohromadě.

Na velmi dlouhý spurt to pak zkusil Alejandro Valverde, který za to z prvního místa vzal už 300 metrů před cílem. A to bylo příliš.

Dostali se před něj David Gaudu a hlavně Alaphilippe s Pogačarem. Vypadalo to, že francouzský mistr světa první místo udrží, ale pak kolem něj po pravé straně proletěl slovinský šampion Tour.

Stejně jako před rokem tak Alaphilippe Lutych prohrál velmi těsně se slovinským cyklistou.

Pogačar si v 22 letech připsala svůj první triumf na monumentální klasice.

„Nemám moc slov. Tenhle závod mám fakt hodně rád. Vyhrát ho proti takovým závodníkům… Věděl jsem, že Alaphilippe bude asi nejrychlejší, snažil jsem se držet za jeho zadním kolem. Měl jsem štěstí, že jsem měl o něco více sil a větší rychlost,“ líčil pak spokojeně v cíli.

Třetí dojel Gaudu, čtvrtý Valverde a pátý Woods, který měl sice v kopcích nejvíce sil, ale ve finiši na své konkurenty nestačil.

Jediný český cyklista v závodě Roman Kreuziger do cíle nedojel.

Jak se vše odehrálo

Poslední. Zatímco loni se žádná z velkých klasik na jaře neodjela, tentokrát až na Paříž-Roubaix všechny. Lutych byl tou poslední, nejstarší. Poprvé si tenhle monumentální závod vyzkoušeli cyklisté už v roce 1892. Teď je čekal 107. ročník.

Brzký start. Už v 10 hodin dopoledne se závodníci setkali na startu, čekalo je totiž předlouhých 259 kilometrů s 11 kategorizovanými stoupání.

Oslavenec. Už na startu mohl oslavovat jeden z velkých favoritů. Alejandro Valverde totiž právě v neděli slavil své 41. narozeniny.

‍♀️ Le peloton en route pour Liège.



‍♀️ On their way to Liège.

Rychlý únik. Už po šesti kilometrech se zrodil únik dne. Jelo v něm sedm lidí. Loic Vliegen a Lorenzo Rota (oba Intermarché Wanty-Gobert), Mathijs Paaschens a Laurens Huys (oba Bingoal Pauwels Sauces), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen), Sergej Černěckij (Gazprom) a Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal).

Dvojciferný náskok. Sedmička si v čele rychle vypracovala téměř jedenáctiminutový náskok. Až pak manko začaly více stahovat především týmy Jumbo-Visma, Quick-Step a UAE-Emirates.

První útoky favoritů. Už 72 kilometrů před cílem se začaly dít věci. Na Cote de Stockeu za to vzal Greg Van Avermaet a pokusil se rozvířit doposavad klidný závod. Rychle po něm ale skočili další cyklisté a všechno to spojil tým Jumbo-Visma.

Defekt Pogačara. O chvíli později řešil nepříjemnost vítěz loňské Tour Tadej Pogačar, který musel po defektu měnit zadní kolo. Rychle se ale vrátil zpět do hlavní skupiny. Ta v tu chvíli na únik ztrácela 4 minuty.

Trio ujíždí. Útočil pak třeba i Tim Wellens, ale byla to trojka Mark Padun, Mark Donovan a Harm Vanhoucke, kterého se povedlo pelotonu poodjet a začít stíhat vedoucí sedmičku.

‍♂️ L'équipe @INEOSGrenadiers impose un gros rythme dans la montée de la côte de la Redoute. ⛰



Team @INEOSGrenadiers sets a strong pace on the climb up the côte de la Redoute. ⛰

Nápor Ineosu. Na jednom z nejproslulejších kopců této klasiky – Cote de la Redoute – přišel útok Ineosu. Vedl ho vítěz Gira Tao Hart, který za sebou vezl Adama Yatese, Richarda Carapaze a Michala Kwiatkowskiho. Spolu s nimi zůstali i Slovinci Primož Roglič s Tadejem Pogačarem nebo Španěl Alejandro Valverde, naopak chyběl Julian Alaphilippe či Marc Hirschi. Ale jen na chvíli, než se dostali zpět.

Únik dojet. Na předposledním kopci dne Cote des Forges byl dojet únik dne. Útočili tady Adam Yates nebo Tadej Pogačar, který odtrhl asi 10člennou skupinu od zbytku balíku.

Carapaz jede sám. Krátce po vrcholu stoupání za to vzal Richard Carapaz a na jeho nástup nikdo nereagoval. Ekvádorec si rychle vypracoval 20sekundový náskok. Ale do cíle zbývalo stále 20 kilometrů.

Kdo zachytí Woodse? Na posledním a často rozhodujícím stoupání Cote de la Roche aux Faucons skončila Carapazova pouť a mohutný útok tam předvedl Woods. Zachytili se ho Gaudu, Valverde, Alaphilippe a Pogačar. A právě dva zmínění si to nakonec rozdali o prvenství ve 107. ročníku slavné klasiky. Rychlejší byl Slovinec.