Patnáctiletý cyklista Raška sbírá ceny a sní o Tour de France

Seznamte se, Lukáš Raška.

V olomouckých Chválkovicích už je navlečený do svého pracovního úboru. Do tréninku mu však zbývá solidní půlhodinka, a tak se rozvypráví, nejen o tom, jak lze poměrně netradiční sport pro žáky skloubit se školními povinnostmi. „Mám to štěstí, že mi učitelky vycházejí vstříc, testy si můžu doplňovat individuálně,“ prohodí deváťák základní školy v Bohuňovicích.

Podle jeho ředitele Jindřicha Daňka má velmi dobrý prospěch, a pakliže chce už ve svých patnácti letech dělat cyklistiku na nejvyšším levelu, nemá příliš na výběr. „Škola je priorita, základní věc. Když jezdci nemají dobrý prospěch, škola je pak nepouští na závody nebo soustředění a to je problém,“ podotýká Raškův trenér Jiří Kaňkovský, jenž vlastní úspěšnou olomouckou stáj Mapei Merida Kaňkovský.

A nejen proto, že úzká špička má většinou soustředění hrazené z týmových peněz, Rašku do svého týmu nalákal. I přesto, že měl předtím k silničním kolům daleko. „Jezdíval jsem na horském kole. Jenže pak skončil trenér, a tak zanikl i tým. Silnička je pro mě paradoxně něco nového,“ říká. „Pak se ozval trenér Kaňkovský a já jsem nemohl být šťastnější, že mám znovu šanci jezdit na kole,“ váží si cyklista.

„Myslel jsem si, že má talent a že v něm něco je,“ popisuje Kaňkovský. Jeho úsudek se mu potvrdil a se svým výběrem nemohl být spokojenější. „Během roku a půl se stal jedním z nejlepších mládežnických cyklistů v republice,“ usměje se trenér. Rašku sice zkraje letošního roku trápilo zdraví, i tak ale uspěl v týmové časovce družstev. Pokud by přešel na silniční kola později, už by možná tolik úspěšný nebyl. Podle trenérových slov jde mladé cyklisty do patnácti let jednodušeji předělat z horských kol na ta silniční. „Nějak to šlo samo. Vyhrál jsem první závod, trénoval jsem přes zimu a pak přišly výsledky, které jsem sám nečekal,“ povídá pokorně.

Sám ale ví, že medaile, poháry a umístění nejsou všechno. Na Závodu míru dostal ocenění za fair play, když v pětičlenném úniku asistoval svému úhlavnímu soupeři z Německa. Lukáš na prvním místě, sok hned v závěsu. „Peloton nás stahoval a přijela motorka s informacemi o zkracujícím se časovém náskoku,“ přibližuje. „Jenže mluvili pouze v češtině, tak jsem to soupeřovi překládal.“

Možná Rašku správně nastavené hodnoty a stále lepší výsledky jednou dostanou až na slavnou Tour de France. „Je to jeho sen a já bych mu to hrozně přál,“ sdělil ředitel jeho školy Daněk.

Raška s trenérem Kaňkovským se však nad jeho slovy pouze pousmějí. „To musí být sen každého cyklisty!“ praví nadaný hoch. Ambice má. Jednou by chtěl závodit i na Sazka Tour, největším tuzemském etapovém závodě, který startuje v Olomouckém kraji. „To je asi menší a reálnější sen.“