Schreiberová si podle rozhodčích Mezinárodní cyklistické unie UCI pomohla k triumfu nepovoleným manévrem, když v těsném souboji vybočila doleva.
I ziskem stříbra vybojovala Lucemburčanka životní úspěch a první cenný kov mezi krosovou elitou na velkých akcích, na protest proti rozhodnutí se však bojkotovala medailový ceremoniál.
„Je neuctivé ukrást mi takhle nejvýznamnější okamžik mojí kariéry,“ poznamenala Schreiberová.
Její odsunutí na druhou příčku vyvolalo značné kontroverze. Dokonce ani Brandová neměla po projetí cílem pocit, že ji soupeřka jakkoliv poškodila a v cíli jí blahopřála k titulu.
„Tohle je nejabsurdnější reakce, o jaké jsem kdy slyšela,“ řekla k výroku rozhodčích šestatřicetiletá belgická hvězda Sanne Cantová, trojnásobná mistryně světa i Evropy. „Na kole jsem strávila dlouhé roky a nic takového jsem nikdy nezažila,“ dodala Cantová, která je cyklokrosovou trenérkou Schreiberové v týmu SD Worx-Protime.
Lucemburská federace žádá, aby platily původní výsledky.