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Má být zlatá, ne stříbrná. Lucemburčané se zlobí proti sesazení Schreiberové

Autor: ,
  19:18
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Marie Schreiberová není spokojena se stříbrem z mistrovství Evropy v cyklokrosu. | foto: ANP / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Lucemburská cyklistická federace podala oficiální protest proti rozhodnutí jury, které po sobotním závodě elitní kategorie cyklokrosařek na mistrovství Evropy v nizozemském Zeddamu připravilo o titul Marii Schreiberovou. Třiadvacetiletá Lucemburčanka porazila ve finiši domácí Lucindu Brandovou, rozhodčí ji však dodatečně potrestali za blokování soupeřky a pořadí v cíli prohodili.

Schreiberová si podle rozhodčích Mezinárodní cyklistické unie UCI pomohla k triumfu nepovoleným manévrem, když v těsném souboji vybočila doleva.

I ziskem stříbra vybojovala Lucemburčanka životní úspěch a první cenný kov mezi krosovou elitou na velkých akcích, na protest proti rozhodnutí se však bojkotovala medailový ceremoniál.

„Je neuctivé ukrást mi takhle nejvýznamnější okamžik mojí kariéry,“ poznamenala Schreiberová.

Její odsunutí na druhou příčku vyvolalo značné kontroverze. Dokonce ani Brandová neměla po projetí cílem pocit, že ji soupeřka jakkoliv poškodila a v cíli jí blahopřála k titulu.

„Tohle je nejabsurdnější reakce, o jaké jsem kdy slyšela,“ řekla k výroku rozhodčích šestatřicetiletá belgická hvězda Sanne Cantová, trojnásobná mistryně světa i Evropy. „Na kole jsem strávila dlouhé roky a nic takového jsem nikdy nezažila,“ dodala Cantová, která je cyklokrosovou trenérkou Schreiberové v týmu SD Worx-Protime.

Lucemburská federace žádá, aby platily původní výsledky.

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