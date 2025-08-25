Belgičanka Kopecká v Praze dominovala, na velodromu třikrát vyhrála

Dvojnásobná mistryně světa na silnici a držitelka šesti titulů světové šampionky na dráze Kopecká startovala na závodech UCI v Česku kvůli snaze kvalifikovat se na dráhařské mistrovství světa v říjnu v Chile. Do Prahy dorazila všestranná závodnice po nepovedeném vystoupení na Tour de France na přelomu července a srpna.
Tři vítězství v Praze vybojoval také Němec Moritz Augenstein, který byl nejlepší ve scratchi, bodovačce a omniu. O nejlepší český výsledek se postarala Veronika Jaborníková druhým místem ve sprintu za Polkou Paulinou Petriovou.