Belgičanka Kopecká v Praze dominovala, na velodromu třikrát vyhrála

Autor: ,
  22:58
Belgická cyklistka Lotte Kopecká si z dvoudenních závodů na velodromu v pražském Třebešíně odvezla tři prvenství a jedno druhé místo. Po nedělním triumfu v omniu, ve kterém ovládla všechny disciplíny dráhového víceboje, dnes přidala první místo v bodovacím i vylučovacím závodě. Pouze ve scratchi se musela sklonit před krajankou Shari Bossuytovou.
Fotogalerie2

Belgičanka Lotte Kopecká se raduje z vítězství závodu s hromadným startem na MS v Curychu. | foto: Reuters

Dvojnásobná mistryně světa na silnici a držitelka šesti titulů světové šampionky na dráze Kopecká startovala na závodech UCI v Česku kvůli snaze kvalifikovat se na dráhařské mistrovství světa v říjnu v Chile. Do Prahy dorazila všestranná závodnice po nepovedeném vystoupení na Tour de France na přelomu července a srpna.

Tři vítězství v Praze vybojoval také Němec Moritz Augenstein, který byl nejlepší ve scratchi, bodovačce a omniu. O nejlepší český výsledek se postarala Veronika Jaborníková druhým místem ve sprintu za Polkou Paulinou Petriovou.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Newcastle - Liverpool 2:3, mistra zachránil Ngumoha, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Liverpoolu zvládli druhé kolo anglické Premier League proti Newcastlu. V prvním venkovním utkání sezony si na přelomu první a druhé půle zajistili vedení, následně ale domácí vyrovnali,...

25. srpna 2025  20:50,  aktualizováno  23:19

Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

Spartu opouští útočník Ermal Krasniqi. Kosovský fotbalista zamířil na roční hostování do Legie Varšava, polský celek má navíc opci na případný přestup.

25. srpna 2025  22:14

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

25. srpna 2025  22:06

Olympijský šampion Rooth spadl mimo duchnu, kvůli operaci nepojede na MS

Na záříjovém atletickém mistrovství světa v Tokiu bude soutěž desetibojařů ochuzena o olympijského šampiona Markuse Rootha z Norska. Třiadvacetiletý šampion z Paříže oznámil na instagramu, že se...

25. srpna 2025  21:10

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi odchází do Legie, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

25. srpna 2025  20:58

Další rok v Ottawě. Útočník Jeník podepsal novou dvoucestnou smlouvu

Hokejový útočník Jan Jeník o rok prodloužil své působení v Ottawě. S vedením týmu NHL podepsal novou dvoucestnou smlouvu. Senators o tom informovali na webu. Finanční detaily pokračující spolupráce...

25. srpna 2025  20:31

Bittner se i po Tour raduje: Jsem zase na vyšší úrovni. Co ho ještě letos čeká?

Právě před rokem při Vueltě debutoval na závodech Grand Tour a byla to premiéra z říše snů, když Pavel Bittner v koncovce páté etapy do Sevilly přespurtoval i slavného Wouta van Aerta. Letos už jeden...

25. srpna 2025  19:44

US Open ONLINE: V akci Bouzková a Muchová, Kvitová se rozloučila debaklem

Sledujeme online

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

25. srpna 2025,  aktualizováno  19:13

Doufala jsem v lepší show, říkala Kvitová v slzách po rozlučkovém výprasku

Až chvíli po utkání ukázala první emoce. Přispěchala na kraj kurtu a objala se s manželem a koučem Jiřím Vaňkem. Po tváři zarudlé námahou se jí spustily slzy. A neopustily ji ani o chvíli později,...

25. srpna 2025

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

25. srpna 2025  18:44

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Překvapení na Vueltě. Gaudu obral favorita Pedersena o vítězství v poslední zatáčce

Třetí etapa cyklistické Vuelty vypadala jako na míru šitá pro Madse Pedersena. Dánský rychlík z Treku si ji musel vyhlédnout dávno dopředu, na posledních padesát metrů mířil z první pozice. A přece...

25. srpna 2025  14:20,  aktualizováno  18:35

Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným

Není zvyklý cokoli vzdávat. Tentokrát ale neměl na výběr. Zpracoval balon, odehrál a rukama naznačil mlýnek. Hotovo. Když si pak sparťanský obránce Pavel Kadeřábek sednul na zem a chytil se za zadní...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.