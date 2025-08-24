Tak se jede o nominaci. Kopecká zcela ovládla omnium na pražském velodromu

22:03
  22:03
Hvězda světové cyklistiky Lotte Kopecká zcela ovládla na Velké ceně Framaru v Praze omnium. Na třebešínském velodromu devětadvacetiletá Belgičanka zvítězila ve všech čtyřech disciplínách dráhařského víceboje - scratchi, tempovém, vylučovacím i bodovacím závodě.

Belgická cyklistka Lotte Kopecká míří pro evropský titul v časovce na domácí trati. | foto: AP

Kopecká, jež je například dvojnásobnou mistryní světa na silnici či držitelkou šesti titulů světové šampionky na dráze, startuje v Praze po nepovedeném vystoupení na Tour de France na přelomu července a srpna, kde obsadila celkově až 45. místo a ani jednou neměla příležitost útočit na etapový vavřín. Do Prahy přijela s cílem posílit své šance ke startu na dráhařském mistrovství světa v říjnu v Chile.

„Dlouho jsem na dráze nezávodila, a pokud se chci kvalifikovat na mistrovství světa, potřebuji sbírat body. Proto jsem přijela do Prahy. Je fajn se občas vrátit k základům, na venkovní dráhu,“ citoval Kopeckou web Českého svazu cyklistiky.

Zlaté kolo pro nejlepší cyklisty sezony převzali Pogačar a Kopecká

Kopecká se na třebešínském oválu objeví i v pondělním pokračování akce Prague Summer Track. Je přihlášena do bodovacího závodu a scratche.

V prvním dnu mezinárodního mítinku vybojovali z domácích reprezentantů pódiová umístění Dominik Topinka ve sprintu a Jan Voneš ve vylučovacím závodě. Oba skončili třetí.

