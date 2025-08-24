Kopecká, jež je například dvojnásobnou mistryní světa na silnici či držitelkou šesti titulů světové šampionky na dráze, startuje v Praze po nepovedeném vystoupení na Tour de France na přelomu července a srpna, kde obsadila celkově až 45. místo a ani jednou neměla příležitost útočit na etapový vavřín. Do Prahy přijela s cílem posílit své šance ke startu na dráhařském mistrovství světa v říjnu v Chile.
„Dlouho jsem na dráze nezávodila, a pokud se chci kvalifikovat na mistrovství světa, potřebuji sbírat body. Proto jsem přijela do Prahy. Je fajn se občas vrátit k základům, na venkovní dráhu,“ citoval Kopeckou web Českého svazu cyklistiky.
Kopecká se na třebešínském oválu objeví i v pondělním pokračování akce Prague Summer Track. Je přihlášena do bodovacího závodu a scratche.
V prvním dnu mezinárodního mítinku vybojovali z domácích reprezentantů pódiová umístění Dominik Topinka ve sprintu a Jan Voneš ve vylučovacím závodě. Oba skončili třetí.