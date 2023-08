Držela ses auta, končíš! Nedržela, zničili jste mi pověst, brání se cyklistka

Je to vskutku fascinující příběh letošního druhého ročníku dámské Tour de France.

Vlastně jediná kaňka na jinak tuze podařené akci, která bavila cyklistické fanoušky podobně jako mužská verze. Jen těch příběhů, které ženská Tour nabídla…

O nové královně Demi Volleringové.

O sveřepě bojující sprinterce Lotte Kopecké, která srdnatě bránila žlutý dres i při stoupání na Tourmalet.

O postupně odcházející Annemiek van Vleutenové.

„Jsem vážně pyšná na celý neuvěřitelný týden, který máme za sebou. Viděli jsme různé vítězky, spoustu nepravděpodobných scénářů,“ těšilo ředitelku Tour Marion Rousseovou.

Jen na jednu věc pyšná být nemůže.

V posledních dnech se podobně často jako o všech těch inspirativních příbězích mluvilo dost i o Lottě Hentallaové, jejíž odkaz už tak slavný není.

Vyloučen i sportovní ředitel

Hentallaová patří k nejlepším sprinterkám pelotonu.

Cílila nejprve na třetí etapu, ve které se ale neprosadila, v prvním sprintu skončila dvanáctá. Další hromadný dojezd byl na programu v šesté etapě.

A tu už nedokončila, diskvalifikovali ji během ní.

Rozhodčí ji vykázali, protože podle nich podváděla, měla se držet auta. Ze závodu putoval i sportovní ředitel týmu Servais Knaven, který inkriminované vozidlo řídil.

„Po incidentu během dnešní etapy byla Lotta Henttalaová diskvalifikována z Tour de France Femmes. Náš sportovní ředitel Servais Knaven rovněž,“ potvrdil tým.

Oba dostali i pokutu 200 švýcarských franků.

Co se ale přesně stalo?

Lotta Henttala (AG-Soudal Quickstep) disqualified during the stage, FranceTV reports she was holding onto a team car pic.twitter.com/4m6QP8x0q8 — the Inner Ring (@inrng) July 28, 2023

Hentallaová začala ztrácet kontakt s pelotonem na prvním stoupání 71 kilometrů před cílem a už se do něj nevrátila.

„Necítila jsem se dobře, byla jsem úplně prázdná, proto jsem začala ztrácet kontakt,“ vyprávěla.

Začala bojovat s časovým limitem, s vlastním tělem. Jenže nedovoleně.

„Servais se mi snažil pomoct, dal mi lahev, které jsem se držela o pár sekund déle, než bych měla. Ale nedržela jsem se auta, jak někteří říkali a nehrálo to žádnou velkou roli v tom, jak hrozně jsem se cítila. I tak se omlouvám, už se to nebude opakovat,“ řekla.

Její slova jsou tak v rozporu s tím, co řekli rozhodčí závodu. Ti ji podle francouzské televize z kola sundali z toho důvodu, že se auta vyloženě držela, což ona popírá.

Nepodváděla i vítězka?

I proto se Hentallaová prostřednictvím svého týmu brání. Už o víkendu AG Insurance přišel s vysvětlením.

„Během šesté etapy se Lotta prala s nemocí a únavou. Proto vypadla z pelotonu. Rozhodli jsme, že se náš druhý vůz vrátí a podpoří ji v jejím boji. Během toho jí Servais předával bidon, kterého se Lotta držela asi deset vteřin, poskytlo jí to malou chvíli oddechu. I tak jde o incident, kterého litujeme. Chápeme, že narušuje duch závodu,“ uvedla stáj kajícně.

Zároveň se ale postavila proti rozhodnutí jury.

Diskvalifikovat za něco podobného závodnici i sportovního ředitele týmu prostě nepřišlo fér.

„Proto odsuzujeme jakékoliv zmínky o tom, že by se Lotta držela vozu po delší dobu – tedy jakákoliv obvinění, kvůli kterým byla diskvalifikována. Jsme zklamaní ze závodních komisařů a považujeme jejich rozhodnutí za nespravedlivé. Poškodili tím pověst Lotty, Servaise i našeho týmu,“ stojí v prohlášení.

Jen tak mimochodem, k této diskvalifikaci došlo jen pár hodin poté, co Mezinárodní cyklistická unie oznámila, že manažer týmu SD Worx – Danny Stam – byl rovněž vyloučen z Tour.

¡¡La UCI expulsa del Tour Femenino al director del SD Worx por el trascoche de Vollering!! La UCI ha anunciado la expulsión de Danny Stam por su acción temeraria y sus comentarios hacia los comisarios del Tour de Francia Femenino.😱🫢🙄 https://t.co/S0TZDDrxTj pic.twitter.com/HUVWt8mfTK — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) July 28, 2023

A to poté, co v páté etapě dost nebezpečnou jízdou táhl zpátky do balíku pozdější vítězku Demi Volleringovou, která se vracela po defektu.

Nizozemka využívala vzduchového pytle tak moc, že dostala 20sekundovou penalizaci.

Ale v závodě zůstala a Tour pak celkově i vyhrála.

Dvojí metr?