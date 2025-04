Miluje kickbox, pomohla bratrovi od drog. Wiebesová pokořila magickou stovku

Od svého začátku v profesionálním pelotonu v roce 2018 absolvovala Wiebesová 313 závodních dnů. To znamená, že i se všemi horskými etapami na ženských Grand Tour zvítězila Nizozemka každý třetí den, kdy se postavila na start.

Přitom na začátku sezony 2020 měla blízko k tomu s cyklistikou skončit.

Do ženského pelotonu přímo vlétla. Menšímu nizozemskému týmu Parkhotel Valkenburg zařídila všechny čtyři vítězství v ročníku 2018.

Bylo jí devatenáct a pochvalovala si, že si v týmu stále tak trochu hrají a nehrotí přípravu tolik jako ostatní. Na soustředění měly s kolegyněmi ke snídani Nutellu, po závodech zastavily na večeři v McDonaldu.

Další rok už ovládla žebříček UCI. S patnácti vítězstvími a zázemím stále v drobném Parkhotelu překonala v hodnocení i Marianne Vosovou a Annemiek van Vleutenovou – dvě mnohem slavnější a zkušenější krajanky, které porazila ten rok i v přímém souboji na nizozemském šampionátu. Což dodnes považuje za jeden ze svých největších úspěchů.

Ve stejné době ale řešila vážnou situaci v rodině – její bratr Enrico bojoval se závislostí na kokainu. „Zrovna, když jsem mířila na vrchol mé kariéry, on mířil na úplné dno,“ vyprávěla. Stála při něm, pomoc staršímu bratrovi ji přiměla rychle dospět.

Zároveň brala kolo jako jediné místo, kde může na rodinné problémy zapomenout. A tak trénovala a vyhrávala.

Být jako Peťo

Díky tomu se dostala na přelomu let 2019 a 2020 do pozice, kdy o ní mělo zájem několik větších týmů. Cítila, že Parkhotel už přerostla. Ale protože v něm měla smlouvu až do roku 2021, tým ji obvinil z jejího porušení.

Situace se sice nakonec vyřešila mimosoudně a Wiebesová k 1. červnu 2020 přestoupila do Sunwebu, v době sporu ale tehdy jednadvacetiletá hvězda vážně uvažovala o konci kariéry.

„Možná začnu prostě dělat kickbox, ten mám také hodně ráda,“ uvažovala tehdy.

„To je celá Lorena. Nechce řešit problémy a u kickboxu by byla šťastná,“ potvrdil její manažer André Boskamp.

Wiebesová bere na vyjížďky svého francouzského buldočka Gizmu:

Naštěstí pro ženskou cyklistiku se rozhodla dát kolu ještě šanci a kickboxu se stále věnuje jen o zimní pauze. „Mám ráda tu techniku, sílu a špetku agresivity, když můžu něco rozmlátit. Jednou bych se chtěla zúčastnit kickboxerské soutěže.“

Možná právě za láskou ke kickboxu lze hledat vysvětlení jejích ďábelsky rychlých sprintů.

Když se zvedne před cílovou páskou ze sedla, málokterá soupeřka jí dokáže konkurovat. Často má takovou převahu, že si před protnutím cíle stihne sundat brýle, nebo udělat pro čekající fotografy nějaké gesto – ne nadarmo je jejím vzorem Peter Sagan.

Do spurtu dokáže dát až 1400 wattů. Mark Cavendish dokázal podle magazínu Cyclist vyvinout výkon okolo 1600 wattů.

Je z nás nejlepší. A šílená

V Sunwebu (který se později přejmenoval na DSM) zažila první profesionální sprinterský vláček. „Holky mě vypustily nějakých 200 metrů před cílem a mně přišlo, že skoro nemusím spurtovat. Po dojetí mě ani nebolely nohy,“ líčila.

Na Giru 2021 ovládla dvě etapy, na Tour 2022 triumfovala v úvodní etapě finišující na Champs-Élysées a oblékla se do žlutého, o měsíc později získala dres evropské šampionky.

ROK 2022. Lorena Wiebesová, vítězka silničního závodu na mistrovství Evropy

Na sezonu 2023 se přesunula do SD Worx, pravděpodobně nejsilnějšího týmu ženského pelotonu.

„Když jsem přišla, bylo mi jasné, že nebudu vyhrávat tak často. Ale cítila jsem, že se můžu hodně posunout a že zde budu šťastná. Podle mě je lepší mít méně vítězství, než jich mít hodně, a být nešťastná,“ vysvětlovala po svém prvním roce u SD Worx, kdy získala jen 12 vítězství.

Loni se opět vrátila ke svému standardu, už počtvrté ovládla Scheldeprijs a poprvé Gent–Wevelgem.

Zároveň musela skousnout i velký trapas, když se v cíli Amstel Gold Race radovala z vítězství, aby o chvíli později zjistila, že ji během jejích oslav předstihla na pásce Vosová. „Samozřejmě se cítím strašně. Nejspíš teď nebudu pár nocí dobře spát,“ lamentovala tehdy.

Rychle se ale oklepala a do konce sezony si spravila náladu patnácti dalšími prvenstvími.

Před týdnem poprvé v kariéře ovládla Milán–San Remo a v neděli obhájila ve Wevelgemu. Právě druhým vítězstvím na jarní klasice pokořila svou první stovku triumfů.

ROK 2024. Lorena Wiebesová je znovu evropskou šampionkou.

„Je šílená,“ zhodnotila výkon své týmové kolegyně Mischa Bredewoldová. „Ona je z nás momentálně nejsilnější,“ uznala Elisa Balsamová, která finišovala jako druhá.

„Ještě si úplně přesně vybavuju mé první vítězství v roce 2018 v Aalburgu, nečekala bych, že k tomu stému se dostanu tak rychle,“ nevěřila Wiebesová.

Samozřejmě, legendární Vosová má v sedmatřiceti letech 255 vítězství, Van Vleutennová jich posbírala 104. Mnoho jejich triumfů ale pochází z doby, kdy se ženský peloton teprve rodil, a konkurence byla mizivá.

To si uvědomuje i Wiebesová: „Myslím, že kdybych začala v profesionálním pelotonu nyní, tak rychle bych se k vítězstvím nedostala, protože úroveň se hodně zvedla a pro juniorky je těžké se prosadit. V roce 2018 to bylo o dost snazší.“

Přesto si svým třímístným počtem vítězství zařídila už v šestadvaceti letech výlučné místo v historii ženské cyklistiky.