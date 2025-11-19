K události došlo tento týden, když šestadvacetiletá Nizozemka v rámci posezonního volna vyrazila ven na elektrokole.
„Pro toho člověka, který mě srazil a nezastavil: naštěstí jsem v pořádku, ale mohlo to být mnohem horší, hlavně protože náraz přišel zezadu,“ napsala cyklistka v instagramovém příběhu, který doprovodila fotografií svého kola. Nárazem se ze zadního kola úplně svlékl plášť.
„Frustruje mě to o to víc, když stále vidím, kolik cyklistů po střetu s autem zemře,“ zlobila se majitelka bodovacího dresu také z letošního Gira.
Podle nizozemského statistického úřadu zahynulo v roce 2024 na silnicích 246 cyklistů. Pro porovnání, podle Centra dopravního výzkumu zemřelo loni při dopravním nehodách v České republice 38 cyklistů, dalších 217 bylo těžce zraněno.
Cyklistická komunita se za poslední roky musela vyrovnávat se ztrátou hned několika závodníků, kteří zemřeli po střetu s autem.
V roce 2017 zahynul pod koly náklaďáku vítěz Gira z roku 2011 Michele Scarponi, před třemi lety potkal stejně tragický osud veterána Davide Rebellina.
Naposled letos v lednu zemřela po srážce s autem při tréninku teprve devatenáctiletá Sara Pifferová.
A momenty, kdy profesionální cyklisty při tréninku nepozorní řidiči zraní, také nejsou výjimkou.
Nejznámější příklad z poslední doby je Remco Evenepoel, před kterým loni v prosinci otevřel řidič dveře od poštovního auta. Potlučený, ale bez vážnějších zranění, skončil v létě Cian Uijtdebroeks, když se proti němu zničehonic vyřítilo auto z parkoviště.
Wiebesová tak měla štěstí, když setkání s pozdě brzdícím autem přestála bez vážných následků. A přestože viník nehody z místa ujel, dočkala se pomoci od ostatních.
„Děkuju těm dvěma lidem, kteří zastavili, aby se ujistili, že jsem v pořádku,“ vzkázala vděčně.