Během uplynulého roku posbírala víc vítězství než Tadej Pogačar, na ženské Tour de France získala zelený dres pro nejlepší sprinterku, závody uzavřela titulem mistryně světa na gravelu. Příprava do nové, v jejích snech určitě ještě úspěšnější sezony, mohla být pro Lorenu Wiebesovou v mžiku mnohem dramatičtější a obtížnější. Na vyjížďce do ní totiž narazilo auto.
Lorena Wiebesová na startu gravelového světového šampionátu.

Lorena Wiebesová na startu gravelového světového šampionátu. | foto: Profimedia.cz

SUVERÉNKA. Lorena Wiebesová obhajuje vítězství v závodě Gent-Wevelgem a...
Zleva stříbrná Italka Elisa Balsamová, zlatá Nizozemka Lorena Wiebesová a...
Lorena Wiebesová z týmu SD Worx se raduje z vítězství na Amstel Gold Race, jako...
Lorena Wiebesová, vítězka silničního závodu na mistrovství Evropy
5 fotografií

K události došlo tento týden, když šestadvacetiletá Nizozemka v rámci posezonního volna vyrazila ven na elektrokole.

„Pro toho člověka, který mě srazil a nezastavil: naštěstí jsem v pořádku, ale mohlo to být mnohem horší, hlavně protože náraz přišel zezadu,“ napsala cyklistka v instagramovém příběhu, který doprovodila fotografií svého kola. Nárazem se ze zadního kola úplně svlékl plášť.

„Frustruje mě to o to víc, když stále vidím, kolik cyklistů po střetu s autem zemře,“ zlobila se majitelka bodovacího dresu také z letošního Gira.

Příspěvek Loreny Wiebesové o její srážce s autem.

Podle nizozemského statistického úřadu zahynulo v roce 2024 na silnicích 246 cyklistů. Pro porovnání, podle Centra dopravního výzkumu zemřelo loni při dopravním nehodách v České republice 38 cyklistů, dalších 217 bylo těžce zraněno.

Cyklistická komunita se za poslední roky musela vyrovnávat se ztrátou hned několika závodníků, kteří zemřeli po střetu s autem.

V roce 2017 zahynul pod koly náklaďáku vítěz Gira z roku 2011 Michele Scarponi, před třemi lety potkal stejně tragický osud veterána Davide Rebellina.

Naposled letos v lednu zemřela po srážce s autem při tréninku teprve devatenáctiletá Sara Pifferová.

Plachý, zdvořilý, nejlépe mu bylo na kole. Cyklistický svět oplakává Rebellina

A momenty, kdy profesionální cyklisty při tréninku nepozorní řidiči zraní, také nejsou výjimkou.

Nejznámější příklad z poslední doby je Remco Evenepoel, před kterým loni v prosinci otevřel řidič dveře od poštovního auta. Potlučený, ale bez vážnějších zranění, skončil v létě Cian Uijtdebroeks, když se proti němu zničehonic vyřítilo auto z parkoviště.

Wiebesová tak měla štěstí, když setkání s pozdě brzdícím autem přestála bez vážných následků. A přestože viník nehody z místa ujel, dočkala se pomoci od ostatních.

„Děkuju těm dvěma lidem, kteří zastavili, aby se ujistili, že jsem v pořádku,“ vzkázala vděčně.

Spurterská hvězda Tour si vyjela na elektrokole. Srazilo ji auto, řidič ujel

19. listopadu 2025  19:30

