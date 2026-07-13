Litry vody, speciální tříšť, led či chladicí vesty. Tour trápí vedro. Jak mu jezdci čelí?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?
Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...
Tour ONLINE: Tvrdá zkouška na Den dobytí Bastily. Přidá Pogačar další vítězství?
Vždycky jde o speciální den. Čtrnáctého července si Francie připomíná dobytí Bastily. K oslavám se připojují i organizátoři cyklistické Tour de France a zpravidla si připraví pořádně těžkou zkoušku....
Kolář trápil Cerúndola, na antuce v Gstaadu se nakonec radoval favorit
Tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Gstaadu nepřekvapil favorizovaného Juana Manuela Cerúndola. S argentinským hráčem, který plní roli nasazené šestky, na švýcarské antuce v 1. kole prohrál 6:4, 3:6 a...
Komplikace pro Spartu. Mannsverk si poranil koleno, čeká na výsledky vyšetření
Před necelým měsícem ho fotbalová Sparta po hostování získala na trvalý přestup. Teď ale není jisté, zda Sivert Mannsverk stihne začátek nové sezony. Norský záložník si totiž v přípravném utkání s...
Václavík se vrací k biatlonu, v roli trenéra. S Vítkem povede Akademický tým
Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u Akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informoval na svém...
Oženil se a chce zůstat v Africe. Sigma reaguje na spekulace ohledně útočníka
Za Sigmu ještě neodehrál ani minutu, přesto se objevily zprávy, že je fotbalový útočník John Paul Dembe na odchodu z klubu. Ugandský portál Sports light píše, že se 21letý Dembe nechce do Česka...
Fotbal má spojovat, reaguje Yamal na rasistické výroky. Svou produktivitu neřeší
Ne snad že jim motivace předtím chyběla, ale po rasistickém výroku bývalého španělského premiéra budou chtít francouzští fotbalisté v semifinále mistrovství světa zvítězit o to víc. „Doufám, že to...
Bizarní suvenýr. Haaland si z USA přivezl mývala. Fanoušky vyzval, ať ho pojmenují
Norský útočník Erling Haaland se po čtvrtfinálové porážce s Anglií vrátil domů s neobvyklým suvenýrem. Z letadla na letišti Gardermoen v Oslu vystoupil s taškou Dolce & Gabbana v jedné ruce a...
Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu...
Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS
Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...
Vaněk o jabloneckém triumfu: Mrzelo mě, že Slavík nejel, chtěl jsem ho porazit
Když 39letý Tomáš Slavík oznámil, že do sobotního 13. ročníku závodu světové série Pro Tour JBC 4X Revelations nenastoupí, celé startovní pole ožilo. Každý jezdec totiž doufal, že to bude právě on,...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Zemřel sudí Kompalla. Kanaďan mu hrozil hokejkou, zlobili se na něj i Čechoslováci
Ve věku 90 let zemřel bývalý německý hokejový rozhodčí Josef Kompalla, od roku 2003 člen Síně slávy mezinárodní federace IIHF. O jeho nedělním úmrtí po krátké a těžké nemoci informoval německý svaz...
Kreuzigerova abeceda. Jak jí. Kolik hodin spí. Co řeší s jezdci. A kdy po Tour vypne?
Desetkrát objel Tour v roli závodníka, vícekrát než jakýkoli jiný český cyklista. Nyní ji Roman Kreuziger už počtvrté sleduje z jiného úhlu pohledu, tentokrát coby sportovní ředitel stáje Bahrain...