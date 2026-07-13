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Litry vody, speciální tříšť, led či chladicí vesty. Tour trápí vedro. Jak mu jezdci čelí?

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  15:18
Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě... Baptiste Veistroffer měl v samostatném úniku v páté etapě spoustu času na... Peloton i s Tadejem Pogačarem ve žlutém dresu během deváté etapy Tour de France Jezdci Decathlonu se chladí během deváté etapy Tour de France Tadej Pogačar a Dán Jonas Vingegaard před startem deváté etapy Tour de France Tadej Pogačar se během šesté etapy Tour de France osvěžuje vodou Belgičan Tim Merlier slaví vítězství v sedmé etapě Tour de France Nor Torstein Träen s bidonem u pusy během šesté etapy Tour de France Tadej Pogačar za cílem šesté etapy Tour de France, členové realizačního týmu... Dán Mads Pedersen (vpravo) a Američan Quinn Simmons slaví vítězství během... Američan Quinn Simmons a Nor Tobias Halland Johannessen se polévají vodou během... Ben O'Connor se ochlazuje v sólo úniku v 6. etapě Tour.
Když pozorujete peloton během letošní Tour de France, co chvíli vidíte, jak na sebe některý z cyklistů lije vodu. Neustále z něj také vyjíždějí domestici a své lídry zásobují sáčky s ledem. Od začátku slavného klání závodníci čelí vysokým teplotám, které atakují i čtyřicet stupňů. Jak s nimi bojují? Jaké technologie a vychytávky využívají? A co dělají před etapou? Prolistujte si celou galerii, nějakými fígly byste se třeba mohli sami inspirovat.

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