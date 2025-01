Česká štafeta skončila na MS v cyklokrosu pátá, předvedly se mladé naděje

Na startu bylo deset reprezentačních týmů a Češi jako jediní vyslali do boje sestavu, v níž chyběli zástupci obou elitních kategorií. V nich se během individuálních závodů představí jen Michael Boroš.

Mladý výběr si ale vedl dobře. Matyáš Fiala, který jel první úsek, předával průběžně třetí. Barbora Bukovská i Lucie Grohová shodně jako šesté a na páté místo posunul tým Kryštof Bažant. Kateřina Douděrová i finišující Maximilian Kerl už ho pak udrželi. Až o pět sekund později přijeli do cíle Belgičani.

Britové se prokousávali dopředu postupně. Zoe Bäckstedtová předávala po prvním úseku až jako devátá. Milo Wills, Maia Rocheová, Oscar Amey, Cat Fergusonová a na posledním úseku Thomas Mein však dokázali vytáhnout tým až ke zlatu. Italové skončili o dvě sekundy druzí, o další tři sekundy zpět zůstali Francouzi.

Individuální závody jsou na programu během nadcházejícího víkendu a zasáhne do nich 16 českých reprezentantů. V sobotu budou o medaile bojovat juniorky (11:00), muži do 23 let (13:00) a ženy v kategorii elite (15:00). V neděli pojedou junioři (11:00), ženy do 23 let (13:00) a muži elitní kategorie (15:00).