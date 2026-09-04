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Lídr Vuelty se učil i v Česku. Mas měl deprese ze sjezdů, hrozila mu embolie

Tomáš Macek
  9:23

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Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru bouřivě slaví vítězství v deváté etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - V novinářské mixzóně ukáže po každé otázce široký úsměv. Jako by si Enric Mas tu situaci vychutnával: Podívejte, všichni mě už odepisovali a já jsem zpátky. V červeném dresu vévodí Vueltě. René Andrle zatím vzpomíná, jak se o 31letého Španěla kdysi staral: „Bydlel u mě doma v Lanškrouně a projížděl si okolní kopce před Závodem míru do 23 let.“

Tehdy v sezoně 2016 byl Andrle sportovním ředitelem třetidivizního českého týmu Klein Constantia, fungujícího coby farma elitního belgického Quick-Stepu.

„Přetáhli jsme k nám Mase z mládežnické akademie Alberta Contadora,“ vypráví. „Albertův brácha Fran mu dělal manažera, nechtěl ho pustit a volal Lefevrovi (šéfovi Quick-Stepu), že se mu ty naše snahy nelíbí. Nakonec od Lefevra uslyšel: No tak nic, nechte si ho. Jenže Mas se potom sám rozhodl přestoupit. Věděl, že u nás bude mít lepší závodní program.“

Bál jsem se každé zatáčky a měl pocit, že v nich kolo sotva ovládám. Hlava mi neustále říkala: Brzdi, ještě víc brzdi. Ze strachu jsem dostával i svalové křeče. Čas, který jsem ztrácel, pro mě byl rázem druhořadý.

Enric Maso svém strachu ze sjezdů

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