„Ganna, jenž patří k nejúspěšnějším jezdcům své generace, je jedním z nejlepších světových specialistů na časovku a představuje obrovskou sílu ve významných jednorázových závodech i na Grand Tours,“ uvedla stáj v tiskové zprávě.
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Třicetiletý Ganna vybojoval na silnici zlaté medaile v časovce na MS 2020 a 2021, z dráhy má šest individuálních titulů mistra světa, další přidal ve stíhacím závodu družstev. Na letošním šampionátu skončil druhý za momentálně neporazitelným Remco Evenepoelem.
Ve stejné disciplíně získal zlato i na olympijských hrách v Tokiu, před dvěma lety přidal bronz v Paříži, kde byl navíc stříbrný v silniční časovce. Na silnici má na svém kontě mimo jiné i osm etapových vítězství na Giru d’Italia a dvě na Vueltě.