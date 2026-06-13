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Letos jsem v daleko lepší situaci i týmu, říká po nehodě česká šampionka Burlová

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  14:00
Loni zažila průlomový rok ozdobený ziskem národního dresu pro mistryni republiky i startem na Tour de France. Jenže kvůli otřesu mozku, způsobenému těžkým pádem právě na francouzské Grand Tour, ale vynechala i celý zbytek sezony. „Všechno jsem si to ale vynahradila startem skoro na všech letošních jarních klasikách. Byl to super pocit,“ vykládá Kristýna Burlová, česká cyklistka Cofidisu.
Kristýna Burlová v dresu Cofidisu na klasice Ronde van Vlaanderen.

Kristýna Burlová v dresu Cofidisu na klasice Ronde van Vlaanderen. | foto: Profimedia.cz

Potlučená česká cyklistka Kristýna Burlová bojuje po pádech v páté etapě ženské...
Potlučená česká cyklistka Kristýna Burlová po pádech v páté etapě ženské Tour...
Kristýna Burlová
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Smůla ji provázela už od začátku loňského roku, kdy si v únoru na závodě Kolem Spojených arabských emirátů zlomila zápěstí. A pak po těžkém pádu v 5. etapě nedokončila v červenci premiérovou Tour de France.

„Nic si z toho nepamatuju. Na bufetu došlo k pádu a kvůli poškozené přehazovačce jsem musela měnit kolo, takže jsem pak dotahovala ztrátu v koloně za naším autem. Čekala jsem na správnou chvíli, abych si přejela před něj. Jely jsme z kopce přes 65 km/h, jedno z aut před námi ale nabouralo a já už se mu nedokázala vyhnout. Narazila jsem do něj a skončila pod koly,“ vzpomínala Burlová poté pro Radiožurnál Sport.

„V šesté etapě jsem to chtěla ještě zkusit. Každý mi říkal, že je to blbost. Ale na poslední tři etapy za mnou měla přijet celá rodina, přítel, všichni... Tak jsem odstartovala, ale po dvaceti kilometrech jsem musela odstoupit.“

Potlučená česká cyklistka Kristýna Burlová po pádech v páté etapě ženské Tour de France.

Ještě před nehodou na Tour však vybojovala své první profesionální vítězství v podobě titulu mistryně republiky. „Beru to jako největší úspěch dosavadní kariéry, ale bohužel jsem v národním trikotu neobjela tolik závodů, kolik bych si přála. Po Tour už jsem de facto nic nejela. Ale letos jsem si to vynahradila.“

Do nové sezony vstoupila už v barvách Cofidisu, se kterým podepsala dvouletou smlouvu a kde působí i další Češka Nikola Nosková. S druhodivizním francouzským týmem pak absolvovala Omloop Het Nieuwsblad, Kolem Flander i Paříž–Roubaix.

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„Typově jsem klasikářka – zvládnu přejet kratší kopce a pak slušně zaspurtovat. Samozřejmě na velkých závodech je to trochu jiné. Navíc jsem v týmu nová, takže jsem na většině klasik jela v roli domestika.“

Po jarním části si dopřála pár týdnů doma, ale před blížícím se mistrovstvím republiky ji čeká závod Kolem Katalánska. „Doufám, že to bude dobrá příprava a srovnání směrem k mistráku. Pokud by tým zvolil strategii, že pojedeme spíš na etapy, otevřela by se tak možnost i pro mě, což by zvýšilo i moji šanci na nominaci na Tour.“

Kristýna Burlová.

A letošní ročník ženské Grande Boucle je mimořádně náročný. „Není tam v podstatě ani jedna rovinatější etapa. Bude hodně záležet na tom, jaké ambice tým zvolí – jestli na celkové pořadí, nebo na jednotlivé etapy. Navíc máme teď hodně závodnic zraněných a nemocných, takže finální sestava i cíle se stále teprve řeší.“

Ještě předtím ale bude na konci června obhajovat domácí titul, tentokrát na náročném vrchařském okruhu v Jeseníkách. S výjezdem na Rejvíz, který cyklistky absolvují hned čtyřikrát, půjde o nejtěžší mistrovskou trať v historii.

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„Pro ženský peloton je ten kopec opravdu těžký, bude to daleko selektivnější závod. Trať by se dala přirovnat k těžké etapě na Tour de France. Bude to vyloženě o čisté výkonnosti,“ tuší Burlová a zároveň přiznává, že profil sedí letos spíše její týmové kolegyni z Cofidisu. „Máme výhodu, že letos jedeme ve dvou a nebudeme tam každá sama za sebe. Ale není žádným tajemstvím, že pro Nikču je tenhle profil o něco lepší než pro mě.“

„Loni jsem si těsně před mistrákem procházela velkými osobními problémy, takže psychické rozpoložení nebylo ideální. Věděla jsem ale, že formu mám, věřila si a nakonec to vyšlo. Letos jsem v daleko lepší situaci a ve stabilnějším týmu.“

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