Už je to rok, co Jaromír Štecha z Prahy vyhrál ve velké cyklistické soutěži s iDNES Premium voucher na kolo v hodnotě 100 000 Kč. Pořídil si vysněné elektrokolo. Dalších patnáct soutěžících vloni...

Zařadit se do společnosti Michaela Jordana, Kareema Abdula-Jabbara a Shaquillea O’Neala je samo o sobě mimořádným počinem. A když k tomu ještě získáte titul v NBA, jen těžko vymyslíte lepší...

V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12 evropských. Na turnaji hraje i...

Fotbalisté Paris St. Germain na mistrovství světa klubů ve Spojených státech amerických porazili domácí Seattle 2:0 a postoupili z prvního místa ve skupině B do vyřazovací fáze. Za vítěze Ligy mistrů...

Český zářez na baby Giru. Talentovaný Novák zařídil historický úspěch

O radostné vyhlídky české cyklistiky se o víkendu postaral dvacetiletý Pavel Novák, který vybojoval celkové třetí místo v závodě Giro d’Italia Next Gen pro jezdce do 23 let. Na bronzovou příčku se...