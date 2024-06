Tour de France v Praze? Žádné sci-fi. Do Česka by mohla zavítat v roce 2028

„Věnujeme se tomu intenzivně zhruba dva roky. Zjišťujeme všechny okolnosti - finanční, organizační... Naším cílem je rok 2028. Bavíme se o tom s ASO, která Tour pořádá, i jejím ředitelem Christianem Prudhommem,“ řekl na tiskové konferenci Přemysl Novák, šéf projektu L’Etape Czech Republic by Tour de France, která spadá pod agenturu Petr Čech Sport.

Právě závod pro profesionály i hobby cyklisty, jehož čtvrtý ročník se koná v Praze a Středočeském kraji v sobotu 15. června, by měl atmosférou připomínat legendární Tour.

Novák dokonce vyrazil na inspekční cestu do italské Florencie, kde letošní závod 29. června startuje. „Už víme, co to obnáší. Navíc šéfům Tour se líbí, že by šlo o první postkomunistickou zemi, v níž se pojede. Tento trh je pro ně zajímavý. A náš sen se tak víc a víc zhmotňuje.“

Klíčovou roli hrají pochopitelně peníze. „Pohybujeme se někde na úrovni nižších stovek milionů. Ale důležité je, že u cyklistiky máme vybudovanou veškerou infrastrukturu, není potřeba stavět drahé stadiony a podobné věci. Stačí vlastně uzavřená silnice,“ řekl Novák.

Přemysl Novák, šéf projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France

Otázkou zůstává, kdo oficiální žádost podá. Podle regulí totiž nesmí jít o soukromou společnost, nýbrž o stát či větší územní celky. „Státní správa musí říct: ano, tahle akce má smysl a chceme ji. Potřebujeme přesvědčit volené politiky, aby na to dali peníze. Ale myslím, že ty argumenty jsou celkem jednoznačné. Když investujete do startu Tour de France, jsou příjmy, které to vygeneruje, až desetinásobné oproti tomu, co to stálo. Inspirací je nám třeba i nedávné mistrovství světa v hokeji.“

V posledních letech je běžné, že start Tour de France se koná mimo Francii. Třeba v Anglii, Nizozemsku, Německu či Belgii. Předloni závod začínal v Dánsku, loni ve španělském Baskicku. Za čtyři roky v Česku? A kde konkrétně? Praha je jistota atraktivity, zájem má údajně i jihočeský kraj.

Teď ale zástupci agentury Petr Čech Sport žijí převážně L’Etape, která se v Česku pojede už počtvrté. Start a cíl bude v sobotu 15. června tradičně na pražském Strahově, odkud cyklisté vyrazí po uzavřených silnicích směr Karlštejnsko. Na výběr měli ze tří tras. Nejdelší měří 130 kilometrů, střední 105 kilometrů a krátká 61 kilometrů.

Novinkou letošního roku je horská etapa, která se pojede 17. srpna na Šumavě se startem a cílem v Prachaticích.

„Co se týče pražského závodu, největší zájem byl o střední trasu, kde je přihlášeno 1509 závodníků. Celkem ze Strahova vyrazí téměř tři tisíce cyklistů,“ doplnil Novák s tím, že pelotonem se bude proplétat i Alberto Contador, dvojnásobný vítěz Tour. „Právě L’Etape pro nás znamená vyšlapávání cestiček a získávání zkušeností a kontaktů.“

Třeba se budou hodit při pořádání jedné z největších sportovních akcí světa.