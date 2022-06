L’Etape vyhrál v bouřlivé atmosféře Kollert, ženám vládla Sáblíková

Čeští cyklisté opět okusili atmosféru slavné Tour de France. Vybrat si mohli z dlouhé trasy (136,8 km) nebo z krátké (91,7 km), které je zavedly z Prahy na Rakovnicko a Křivoklátsko.

Cílem projel jako první Michal Kollert v čase 3:31:30, který ve spurtu porazil Jonáše Vojtěcha. Třetí místo vybojoval Pavel Gonda. Mezi ženami byla stejně jako loni nejlepší Martina Sáblíková před svou kolegyní z rychlobruslařské reprezentace Nikolou Zdráhalovou.

„Krizi jsem si prožil jen při stoupání na Křivoklát, jinak se mi jelo dobře, kvalitní příprava se vyplatila,“ pochvaloval si Kollert, který loni dojel druhý za Danielem Turkem. Tentokrát si věřil na vítězství a povedlo se. Už zhruba 35 kilometrů před cílem se objevoval nejčastěji v čele vedoucí šestice. Několikrát se pokoušel jít do úniku, ale Jonáš Vojtěch se ho úspěšně držel až od cíle, kde měl více sil Kollert.

„Atmosféra byla fantastická, podél trati stály davy lidí, užil jsem si to. Chvíli jsem jel se Zdeňkem Štybarem a povídali jsme si. Známe se, jsme podobný ročník, závodili jsme spolu jako dorostenci a pak v kategorii do 23 let. A loni jsme spolu trénovali na Mallorce,“ řekl vítěz závodu, který se živí jako fitness trenér, ale cyklistiku má pořád v oblibě. Kolik kilometrů ročně najezdí? „Loni to bylo 17 tisíc,“ pousmál se.

Michal Kollert, vítěz druhé L’Etape CR.

Nadšeného přivítání v cíli se dočkala Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení a ambassadorka akce, která vyhrála v ženské kategorii v čase 3:46:48. Celkově byla na 33. místě.

„Bylo to náročnější než minulý ročník, ze začátku se jely bomby. To, co tam chlapi předváděli, byl masakr. Na mě to bylo dost rychlé, před první horskou prémií jsem toho měla dost, jsem ráda, že jsem v cíli. Ale moc jsem si užila průjezdy vesnicemi,“ řekla Sáblíková.

Start dlouhé trasy L’Etape CR:

Parádní počasí, 24 stupňů a bezvětří doprovázelo cyklisty při druhé české L’Etape, které se účastnila i řada sportovních osobností: Andy Schleck, vítěz Tour de France z roku 2010, Zdeněk Štybar, vítěz etapy Tour z roku 2015, či paralympijský vítěz Jiří Ježek nebo bývalý elitní atlet Jakub Holuša.

Krátkou trasu závodu si vyzkoušel Ján Svorada. „Bylo to krásné, takové, jaké jsem si to představoval. I když v závěru jsem trochu odpadl,“ uvedl třiapadesátiletý Svorada, vítěz tří etap na Tour de France.

Do Prahy dorazil jako podpora cyklistů také slavný ďábel Didi. Sedmdesátiletý Němec Dieter „Didi“ Senft objíždí ve svém kostýmu ďábla a s trojzubcem v ruce závody Tour či Giro d’Italia už od roku 1993. Na české L’Etape fandil závodníkům na trati i poté v cíli vůbec poprvé.

Ďábel Didi v Praze

Součástí akce byl bohatý doprovodný program. Už v pátek se ve vesničce na Strahově konala beseda a autogramiáda s Martinou Sáblíkovou a Andym Schleckem, jenž zde zároveň oslavil své 37. narozeniny. V sobotu v poledne, kdy už byli všichni cyklisté na trati, si zde kilometrový okruh kolem strahovského stadionu objely děti na kolech či odrážedlech. Návštěvníci zas mohli zavítat do Muzea Tour de France a ochutnat francouzské speciality.

A jak závod hodnotí pořadatelé? „Jsme nadšení z prvních reakcí, ale ty jsou pro nás v první řadě závazkem do dalších let. Licenci na projekt L’Etape máme ještě na další dva ročníky, a pokud chceme být každý rok o něco lepší, čeká nás opět hodně práce,“ dodal manažer projektu Přemysl Novák.