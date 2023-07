Novinkou bude horská etapa. Šéf L’Etape o nejtěžším ročníku i plánech

Jsou to tři týdny, kdy z pražského Strahova vyrazilo směr Středočeský kraj houf cyklistických nadšenců. Vybrat si mohli ze tří tras - dlouhé (142 km), střední (103 km) a krátké (65 km), která se jela vůbec poprvé.

Jak premiéru nové trasy hodnotíte?

Otevřeli jsme ji, abychom se přiblížili ještě víc veřejnosti, což se povedlo. Pro někoho to byl závod, pro jiného vyjížďka. Zapojili jsme do L’Etape lidi, které by si z původních dvou tras nevybrali. A možná si v cíli uvědomili: Cyklistice se chci věnovat víc, příští rok zkusím střední trasu. Jsme zároveň rádi, že se na novou trasu přihlásilo dost mladých lidí a žen.

Ženy jste chtěli přilákat i slevou na startovném, povedlo se ?

Ano, pomohlo výhodnější startovné i spolupráce se subjekty jako jsou Bratislavské bohyně a další uskupení žen, které se věnují cyklistice a propagují to na sociálních sítích. Loni jsme měli mezi účastníky 8 % žen, letos na krátké trase dokonce 22 %, což je skvělé.

Momentky z české L’Etape v roce 2023

Atmosféra na trati při průjezdu vesnicemi byla letos také lepší.

Těší nás, že se nám obce sami hlásí, abychom závod vedli přes jejich ves. Někde dokonce spojili L’Etape s doprovodným programem a slavnostmi. Myslím, že jsme lépe zvládli i atmosféru na Strahově. Tomáš Jílek se věnoval faktickému moderování závodu a druhý moderátor divákům v cíli. K atmosféře přispěli i naši ambasadoři Martina Sáblíková, Tomáš Bábek a Zdeněk Štybar, kteří měli po cestě autogramiádu a proplétali se mezi cyklisty, což byl pro ně jistě zážitek. Potěšila nás osobní účast Petra Čecha, akcionáře agentury Petr Čech Sport, a také reakce zástupců pořadatelské organizace A.S.O.

Co vám říkali?

Že máme největší počet účastníků ze všech závodů L’Etape v Evropě. Samozřejmě po domovské Francii. A jsme pro ně jedničkou či dvojkou co se týče kvality organizace závodů na světě. Taková slova samozřejmě potěší, zvlášť když máme za sebou dosud nejtěžší ročník, kdy jsme dovezli do cíle tři tisíce účastníků. První dvě trasy byly dopředu vyprodané, což je sen všech organizátorů.

Registrace na příští ročník L’Etape už probíhá, jaký je o startovné zájem?

Předprodej startovných na rok 2024 jsme spustili již týden po akci a jen v první fázi prodeje určené letošním účastníkům zmizelo z nabídky přes 50 % míst na střední trasu a více než třetina na horskou etapu. To jen dokazuje sílu projektu a jeho oblibu v rámci cyklistické komunity. V pátek jsme spustili volný prodej a jsme zvědaví na zájem sportovních nadšenců.

Kde jsou rezervy? Co chcete příští rok vylepšit?

Přemýšlíme, jak vyřešit vyhlašování vítězů, zda neudělat po závodě galavečer v Praze. A také víme, že si příští rok si musíme dát pozor na dojezd do cíle na Strahově, kde se najednou potkalo hodně cyklistů.

Jedním z ambasadorů měl být bývalý britský cyklista Bradley Wiggins, který však nedorazil. Proč?

Když měl přiletět poprvé na první tiskovou konferenci a večeři s partnery, dozvěděli jsme se od jeho týmu, že z osobním důvodů nemůže. Následně jsme se dohodli na ukončení kontraktu, protože jsme nechtěli podobnou situaci řešit den před závodem, kdy měl přiletět opět. Vsadili jsme tedy jen na domácí ambasadory. Myšlenku zahraničních hvězd ale do budoucna určitě nechceme opustit.

Kariéru končí slovenský cyklista Peter Sagan, je to varianta?

Jeho jméno zní u nás v kancelářích už několik let. Ale nyní máme jiného favorita. Nechci víc prozrazovat, ale jde o bývalého cyklistu, účastníka Tour de France, z jihu Evropy. Jednáme, a pokud to dobře dopadne, přiletí do Prahy už v listopadu na slavnostní odhalení nové trasy.

Start a cíl bude opět na Strahově?

Ano, víme, že na Strahov se vejde tři a půl až čtyři tisíce účastníků plus doprovody a cítí se tu komfortně. Výjezd z Prahy tedy zůstane, ale jednotlivé trasy obměníme a cyklisté poznají nová místa.

Novinkou je horská etapa, která se pojede 17. srpna. Proč jste se pro ni rozhodli?

Byl to náš dlouhodobý sen. Je nám jasné, že cyklistická komunita je po celé republice a byla by škoda omezit závod pouze pro Prahu a okolí. Navíc některým účastníkům L’Etape už ani dlouhá trasa nestačí a chtějí více. Proto jsme se rozhodli přidat náročnější etapu s délkou přes 100 kilometrů a převýšením přes 2500 metrů. Maximální kapacita bude tisíc cyklistů. A pojede se v pohraničí, nechte se překvapit kde konkrétně.