„Fanoušci byli úžasní. Na L’Etape je nejlepší atmosféra ze všech závodů v Česku, dokonce i lepší než na mistrovství republiky. Je to speciální akce a jsem moc rád, že se mi tu povedlo zvítězit,“ popisoval v cíli Brňák, jezdec stáje LAWI Stars.

Trasu 139 kilometrů zvládl v čase 3:30:59, čtyři vteřiny před druhým Martinem Šrajerem, třetí byl Michal Pollert.

Loni vyhrál Brňákův týmový parťák Petr Fiala, tentokrát sedmý. „Startoval jsem na L’Etape potřetí, ale v předchozích letech se mi tu nevedlo. Jednou mě potrápil řetěz, pak nemoc... Tentokrát to vyšlo.“

Jan Brňák, vítěz nejdelší etapy pátého ročníku závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France.

Přitom závod v horkém počasí dlouho vedl Robert Hula a zdálo se, že v úniku vydrží až do cíle. „Měl skoro dvouminutový náskok, ale nás to nezlomilo. Jeli jsme ve skupince, střídali se na čele a Roberta dojeli. A finiš? Měl jsem nejlepší nohy, v kopci jsem se oddělil a udřel to,“ dodal Brňák.

Pátý ročník L’Etape se jel tradičně z pražského Strahova, odkud peloton zamířil na Kladensko a Křivoklátsko a opět se vrátil na Strahov. Nejdelší trasa měřila 139 kilometrů, prostřední 97 a nejkratší 66 kilometrů.

Největší porci kilometrů odjel i šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek či Tereza Vlk Huříková, účastnice olympijských her v Pekingu 2008.

Poprvé se závodu zúčastnil někdejší brankář Chelsea Petr Čech, jehož firma Petr Čech Sport akci spolupořádá. Česká fotbalová ikona zvolila Střední trasu. Naopak ambasador akce Brit Bradley Wiggins, pětinásobný olympijský vítěz a šampion Tour de France 2012, zvolil nejdelší štreku.

„Jsem úplně mrtvý. Nikdy nedělejte cyklistiku, je to pekelně náročný sport,“ smál se v cíli chlapík, jenž si mohl trochu oddychnout alespoň na pár fanpointech.

Vítězkou nejdelší trati se mezi ženami stala Kristýna Zemanová: „Jela jsem to poprvé a moc se mi to líbilo. Užívala jsme si výhledy kolem Křivoklátu, v kopcích už jsme trochu trpěla. Atmosféra byla skvělá. Když lidi křičí a chtějí si plácat, člověka to nabudí.“

Ze Strahova se jela česká L’Etape naposledy. Šestý ročník bude mít novou adresu. Už 2. srpna si však milovníci kopců mohou zajet Horskou etapu české L’Etape, která startuje v Prachaticích.