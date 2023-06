Třetí ročník L´Etape vyhrál Otruba, mezi ženami vládla Slámová

Z pražského Strahova odstartovalo v sobotu dopoledne zhruba tři tisícovky většinou amatérských cyklistů, kteří si mohli vybrat ze tří tras - dlouhé (142 km), střední (103 km) a krátké (65 km). Nechyběly tradičně oblíbené sprinterské a vrchařské prémie.

Jakub Otruba, pětadvacetiletý cyklista původem z Olomouce, vyhrál s náskokem minuty a 48 sekund před svým parťákem z týmu ATT Investment Martónem Dinem. Třetí byl Petr Fiala, jenž v cílovém spurtu udolal Daniela Turka, vítěze prvního ročníku české L’Etape. Loňský vítěz Lukáš Pollert dojel tentokrát jedenáctý.

„Dlouhý, těžký závod, bolelo to, ale jsem spokojený,“ líčil v cíli vítězný Jakub Otruba. Počasí také vyšlo, atmosféra super, hlavně ve vesnicích nám fandilo opravdu hodně lidí. Byla to super příprava na mistrovství republiky, které mě nyní čeká. Ambice? Vyhrát, to je jasné,“ dodal Otruba.

Mezi ženami byla suverénní vítězkou Denisa Slámová v čase 4:00:26. Bývalá atletka a nyní elitní česká cyklistka (loňská vítězka mistrovství ČR v časovce) vyhrála s desetiminutovým náskokem před druhou Anetou Hovorkovou.

Cyklisté projížděli po uzavřených silnicích Berounskem a Křivoklátskem, cíl byl opět na Strahově. Podporu slyšeli nejen na sedmnácti oficiálních fan pointech, ale prakticky po celé délce trati.

Závodu se zúčastnili i známé osobnosti: rychlobruslařka Martina Sáblíková, silniční cyklisté Zdeněk Štybar a Ján Svorada či dráhař Tomáš Bábek.

Projekt L’Etape by Tour de France má cyklistické veřejnosti svým designem, zázemím a atmosférou zprostředkovat v jedné etapě zážitek z francouzské Grand Tour. Zaštiťuje jej společnost A.S.O., která organizuje také Tour de France.

Akce se koná v řadě zemí po celém světě, ve Francii se jel loni už 30. ročník. Součástí akce je také doprovodný program ve vesničce L’Etape, kde si přijdou na své fanoušci.

V Česku se letos konala akce potřetí. Prvního ročníku se v srpnu 2021 zúčastnilo přes 1700 jezdců, o rok později téměř o pět set více. Letošní zájem byl dosud rekordní.