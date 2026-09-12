Co blázníte? Kam se cpete? Jak König ujel i Nibalimu a odstrkovaná stáj jásala

Dnešní mocná a bohatá stáj Red Bull-Bora se tehdy nazývala NetApp, patřila mezi druhodivizní, s velmi skromným rozpočtem a jako jediná na Vueltě bez velkého týmového autobusu. Od španělských organizátorů dostala divokou kartu a pětadvacetiletý König v jejím dresu pochybovačům dokázal: Jsme tady plným právem.
„Jakožto druhodivizní tým jsme neměli co ztratit, a tím to všechno bylo ještě krásnější,“ vzpomíná dnes na svůj velký den. „Hrozně jsme si věřili, že můžeme závodit proti komukoliv a všechno tomu uzpůsobili. Naopak naše soupeře ani nenapadlo, že bych já, nováček na Grand Tour, chtěl tu etapu vyhrát.“
Ten příběh je podivuhodný i bláznivý zároveň. Stojí za to vyprávět si ho znovu.
Přenesme se tedy do rána 31. srpna roku 2013.
Takhle se vše událo.
Byl to zlomový den mé kariéry. Popravdě, před cílem jsem se tehdy strachoval: Není ještě někdo z úniku přede mnou, abych si s jásáním na pásce neudělal ostudu?