Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co blázníte? Kam se cpete? Jak König ujel i Nibalimu a odstrkovaná stáj jásala

Tomáš Macek

Fotogalerie6 Premium

Vuelta 2013: Leopold König slaví svou výhru v osmé etapě. | foto: JOSE JORDAN / AFP Profimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Zkušený Eddie Dunbar tady v pátek triumfoval. O třináct let dříve, kdy se sem drápala Vuelta poprvé, se však dojezd 8. etapy na Peňas Blancas proměnil v památný den české cyklistiky. V časech, kdy v pelotonu ještě závodily i stáje RadioShack, Kaťuša, Saxo-Tinkoff, nebo Cannondale, tu zažila španělská Grand Tour vzpouru odceňovaných. A Leopolda Königa, jak poprvé a naposledy oslavuje vítězství na scéně Grand Tour. Nikoliv z úniku jako nyní Dunbar, ale ze souboje největších favoritů.

Dnešní mocná a bohatá stáj Red Bull-Bora se tehdy nazývala NetApp, patřila mezi druhodivizní, s velmi skromným rozpočtem a jako jediná na Vueltě bez velkého týmového autobusu. Od španělských organizátorů dostala divokou kartu a pětadvacetiletý König v jejím dresu pochybovačům dokázal: Jsme tady plným právem.

„Jakožto druhodivizní tým jsme neměli co ztratit, a tím to všechno bylo ještě krásnější,“ vzpomíná dnes na svůj velký den. „Hrozně jsme si věřili, že můžeme závodit proti komukoliv a všechno tomu uzpůsobili. Naopak naše soupeře ani nenapadlo, že bych já, nováček na Grand Tour, chtěl tu etapu vyhrát.“

Ten příběh je podivuhodný i bláznivý zároveň. Stojí za to vyprávět si ho znovu.

Přenesme se tedy do rána 31. srpna roku 2013.

Takhle se vše událo.

Byl to zlomový den mé kariéry. Popravdě, před cílem jsem se tehdy strachoval: Není ještě někdo z úniku přede mnou, abych si s jásáním na pásce neudělal ostudu?

Leopold König

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Co blázníte? Kam se cpete? Jak König ujel i Nibalimu a odstrkovaná stáj jásala

Premium
Vuelta 2013: Leopold König slaví svou výhru v osmé etapě.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Zkušený Eddie Dunbar tady v pátek triumfoval. O třináct let dříve, kdy se sem drápala Vuelta poprvé, se však dojezd 8. etapy na Peňas Blancas proměnil v památný den české cyklistiky. V časech, kdy v...

12. září 2026

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

11. září 2026  23:32

World Athletics Ultimate Championship 2026: Program, kde sledovat, Češi, výsledky

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...

První ročník World Athletics Ultimate Championship se koná od pátku 11. do neděle 13. září 2026 v Budapešti. Unikátní akce se bude opakovat každé dva roky a na start se postaví výhradně úřadující...

11. září 2026  23:31

Plzeň v Lize mistrů vyloupila Fribourg. Liberec udolal Herning až po nájezdech

Liberečtí hráči dávají gól v utkání Ligy mistrů proti Herningu.

Pouhých 19 vteřin je dělilo od prvního tříbodového zisku v letošní Lize mistrů. Jenže hokejisté Liberce proti Herningu nejtěsnější vedení v základní hrací době neuhájili a dánského soupeře nakonec...

11. září 2026  17:50,  aktualizováno  22:33

Manuel do finále Ultimate Championship neprošla, kladivář Myslyvčuk byl pátý

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) finišuje semifinále na 400 metrů na Ultimate...

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá za 50,52 sekundy, od...

11. září 2026  20:57,  aktualizováno  22:29

Kurzy na MS v basketbalu žen 2026: Zastaví někdo dvacetiletou nadvládu USA?

Americké basketbalistky oslavují olympijské zlato z Tokia. Breanna Stewartová...

Zajímá vás, kdo vyhraje MS v basketbalu žen 2026 v Německu? Dokáže vůbec někdo vzdorovat suverénním Spojeným státům americkým, které neprohrály už dvacet let? Prohlédněte si sázkové kurzy.

11. září 2026  21:53

Děláme to dobře, chválí si Manuel přístup. Těší se na nového parťáka Radu

Lurdes Gloria Manuel (uprostřed) finišuje semifinále na 400 metrů na Ultimate...

Od naší zpravodajky v Maďarsku Jestli si někdo z českých atletů zasloužil kvalifikovat se na Ultimate Championship v Budapešti, tedy na akci pro ty nejlepší, pak právě ona. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v letošní sezoně...

11. září 2026  21:25

Velká cena Španělska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Kimi Antonelli si jede pro vítězství ve Velké ceně Itálie.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Španělska, která se letos poprvé pojede v Madridu na novém okruhu Madring. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o trati,...

11. září 2026  21:16

Dukla využila zaváhání Karviné a Ústí, jde do čela druhé fotbalové ligy

Záložník pražské Dukly Jakub Plšek sleduje míč nad držícími se opavským Peterem...

Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem.

11. září 2026  21:11

Nevidomý plavec Kratochvíl bere na ME už páté zlato, vylepšil vlastní světový rekord

David Kratochvíl ve finále na 50 metrů volným způsobem na paralympijských hrách.

Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob zvítězil ve třídě S11 časem 55,03 sekundy,...

11. září 2026  20:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nelítostný zabiják formulí. Nový okruh láká na unikátní zatáčku, čekají se i bouračky

Premium
Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring.

Monzu proslavila Parabolica. K okruhu v Suzuce patří 130R. Ve Spa nedají dopustit na Eau Rouge. Když se řekne Silverstone, fanouškům se zase vybaví Maggotts & Becketts. Vše ikonické zatáčky,...

11. září 2026

Titul číslo 12 pro Siniakovou! Na US Open s Townsendovou zkompletovaly sbírku

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry...

Po rozpačitém prvním setu se nastartovaly a předvedly dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami čtyřhry na tenisovém US Open, ve finále...

11. září 2026  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×