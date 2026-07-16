Tehdy měl za zády autobus Sky a hned vedle parkovala Bora. Ještě to nemohl říct naplno, ale oba jsme už tou dobou věděli, že právě do Bory po sezoně přestoupí.
Aby tam byl lídrem.
Aby zářil na Grand Tour.
Aby pokračoval ve své doposud úžasné cyklistické kariéře.
Jenže nic z toho se nekonalo. Naopak. Pro Königa začala temná léta. Tápání, stranění se lidí, loučení.
O deset let později o nich nyní pro iDNES Premium otevřeně hovoří.
Musel jsem začít odznova, nebo bych se nejspíš šel někam odprásknout. Hodně mě to táhlo k záležitostem psychologie a neurovědy mozku.