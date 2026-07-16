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Má temná léta. König otevřeně o tajemném konci kariéry: Návrat nebyl reálný

Tomáš Macek

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Leopold König na národním šampionátu v roce 2015. | foto: Profimedia.cz

Už to bude deset let. Stál jsem s Leopoldem Königem u madridského cíle Vuelty, na které ukázal skvělou formu a nebýt jedné etapy, kdy jeho tým Sky zaspal, mohl bojovat o stupně vítězů v celkovém pořadí.

Tehdy měl za zády autobus Sky a hned vedle parkovala Bora. Ještě to nemohl říct naplno, ale oba jsme už tou dobou věděli, že právě do Bory po sezoně přestoupí.

Tour de France 2026

Aby tam byl lídrem.

Aby zářil na Grand Tour.

Aby pokračoval ve své doposud úžasné cyklistické kariéře.

Jenže nic z toho se nekonalo. Naopak. Pro Königa začala temná léta. Tápání, stranění se lidí, loučení.

O deset let později o nich nyní pro iDNES Premium otevřeně hovoří.

Musel jsem začít odznova, nebo bych se nejspíš šel někam odprásknout. Hodně mě to táhlo k záležitostem psychologie a neurovědy mozku.

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Má temná léta. König otevřeně o tajemném konci kariéry: Návrat nebyl reálný

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Už to bude deset let. Stál jsem s Leopoldem Königem u madridského cíle Vuelty, na které ukázal skvělou formu a nebýt jedné etapy, kdy jeho tým Sky zaspal, mohl bojovat o stupně vítězů v celkovém...

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