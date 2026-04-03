O systému GPS lokátorů se mluví už od onoho tragického šampionátu v Curychu, přesto v pelotonu stále není zaveden. Jak je to možné?
Nevím, vůbec tomu nerozumím. Týmy investují do jednotlivých závodníků miliony eur a GPS tracker stojí pár korun, přičemž ta technologie je dost jednoduchá. V každém závodě je velké riziko, že se někdo dostane do obrovského problému, tak jak třeba teď Tom Pidcock. Takže vůbec nechápu, proč to už dávno není.
Když ze strany Mezinárodní cyklistické unie k nějakému ráznému kroku stále nedochází, existuje jiný způsob, jak by se mohly takové situace eliminovat?
Nevím, proč se třeba jezdecká asociace už dávno nedomluvila a nenakoupila nějaké společné trackery. Kdyby se složili všichni sponzoři, tak je to minimální částka oproti tomu, kolik peněz v cyklistice je. A mohly by se používat i na závody žen, třiadvacítek, juniorů… Bylo by to rozhodně bezpečnější. Protože už nikdo z nás nechce číst tu zprávu, která přišla tenkrát ze Švýcarska.
Jinými slovy, jezdci by měli vzít svou bezpečnost do vlastních rukou.
Úplně nejjednodušší způsob by byl, že stejně jako UCI kontroluje výšku ponožek, tak by také kontrolovala, že všechny týmy povinně vozí GPS. Na svou zodpovědnost, se svými technologiemi a samy by ta data sledovaly. Na to, že dnes mají téměř neomezené prostředky, tak mi to nepřijde jako tolik. A ta data se nemusí ani nějak pečlivě sledovat – stačí nastavit, že když se třeba závodník zapomene o 30 sekund za posledním v balíku, vyskočí nějaké varování.
Takže za vás by byl nejefektivnější způsob zavedení GPS lokátorů přes týmy?
Je možné, že tudy by vedla ta nejsnazší cesta. Aby to měly v podmínkách startu, než aby to zajišťovali organizátoři závodů. Protože týmy stejně nabírají během závodů spoustu dat, tak by to jen přidaly ke svým dalším zařízením. Zatímco pro pořadatele by to nejspíš byla zátěž navíc.
Jak konkrétně by se to projevilo v pořádání Czech Tour?
Bavíme se o nějakých sto padesáti čipech, které bychom si museli někde půjčit, a o někom, kdo by ta data musel hlídat. V našich silách by to bylo. Ale pořád mi to přijde komplikovanější než pro týmy, kde by měly sedm až osm čipů na závod, které by používaly celou sezonu. A mohly by si vozit jaké chtějí, jen jednou za čas by třeba přišla kontrola, jestli vše funguje. Ale je to v zájmu jejich jezdců, tak by nedávalo smysl, aby to obcházely.
Zároveň by nedocházelo k tomu, že by malé závody měly problém takové zabezpečení zajistit.
Přesně tak. To je hrozně důležité. Aby na menší závody nepřicházely další náklady, které už jsou tak obrovské. A když třeba ti pořadatelé mají jen jeden závod na rok, tak by to vůbec nedávalo smysl.
Než ale k zavedení něčeho takového dojde, jaké děláte při pořádání Czech Tour opatření, aby se riziko toho, že někdo vylétne z tratě, aniž by o tom někdo věděl, minimalizovalo?
Bez GPS trackerů se toho moc udělat nedá. Máme základní pravidlo, že kdokoliv vidí cokoliv podezřelého, má to okamžitě nahlásit. Je jedno komu, ale aby se ta informace prostě dostala dál. Tím samým by se mimochodem měli řídit i jezdci. Bez sdílení informací je to pak obrovský problém. Určitě mají výhodu závody, které mají televizní přenos už od startu, ale i tak mnohdy nepokryjete dění v celém pelotonu. V okamžiku, kdy nikdo ten pád nevidí, není vidět kolo, nebo třeba aspoň známky toho, že někdo proletěl porostem, tak se nic dělat nedá. I my jsme měli takový případ.
Opravdu?
Při sjezdu z Dlouhých strání nám jeden závodník vyletěl z tratě. Naštěstí se dostal po svých zpět nahoru a auto z doprovodné kolony ho dovezlo do pelotonu.
Jakými dalšími způsoby se snažíte docílit toho, aby byla Czech Tour co nejbezpečnější?
Takovým naším specifikem je, že se snažíme nemít žádné sjezdy před cílem. Sice máme sjezd do Karlových Varů, ale pak je ještě šest kilometrů roviny. Protože používání sjezdů do cíle po těžkém kopci není podle mě úplně nejšťastnější. Snažíme se projet všechny technické úseky trati, postavit tam maršály, zabezpečit je žíněnkami. Ale přesto se někdy situace vyvine tak, že bohužel až teprve průběh závodu odhalí nějaký slabší bod trati.