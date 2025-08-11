Tři roky zpátky viděla britská cyklistika v Hayterovi svou nastupující naději pro ty největší závody. Zatímco jeho starší bratr Ethan už měl pevné místo mezi profesionály, Leo řádil v kategorii do třiadvaceti let.
Jako první Brit ovládl Lutych–Bastogne–Lutych a k celkovému vítězství na „baby“ Giru přidal dva triumfy v horských dojezdech. Tehdy suverénně porazil i Oscara Onleyho nebo Lennyho Martineze, dvě výrazné postavy letošní Tour.
Sezonu zakončil bronzem v časovce na mistrovství světa ve Wollongongu, kde zase za sebou kromě jiných nechal i Mathiase Vacka. Mířil za profesionální smlouvou do Ineosu, skvěle rozjíždějící se kariéra začínala nabírat na obrátkách.
Ve skutečnosti ale bylo už tehdy něco špatně.
„Před šampionátem ve Wollongongu musel můj agent přijet ke mně domů a přemlouvat mě, abych jel. Brečel jsem. Byl jsem přesvědčený, že selžu, že jsem tlustý a že nejsem dost dobrý na to, abych něco předvedl. Strávil jsem týden v posteli, kolo jsem měl rozbité a byl jsem úplně zaseknutý,“ popisuje Hayter v jediném příspěvku na svých stránkách.
Zveřejnil ho téměř přesně před rokem a chtěl jím vysvětlit své zvláštní závodění–nezávodění v uplynulých sezonách.
Světový bronz z kategorie do třiadvaceti let totiž Haytera v jeho obavách vůbec neuklidnil. Naopak. Nepříjemných pocitů začínalo přibývat, už nestačilo si říct, že „to nějak zvládnu“, přemáhalo ho přesvědčení, že je líný.
Když v květnu 2023 nezvládl ani vyjít ze svého bytu v Andoře, vložil se do toho Ineos. Tým ho dostal domů do Británie a zavedl ke specialistům. Ti mu diagnostikovali depresi. Začal brát léky, chodil na terapie.
„Do závodů jsem se vrátil v říjnu na Kolem Kuang-si a všechno se zdálo v pohodě. Mentálně i fyzicky jsem na tom byl tak dobře jako už dlouho ne. Ale jakmile jsem začal zase trénovat, všechny negativní myšlenky se mi vrátily,“ popisuje na svém blogu.
„Před prosincovým týmovým soustředěním jsem totálně zpanikařil. Stěží jsem se dostal z postele. Nespal jsem, netrénoval. Neodpovídal jsem na žádné zprávy. Měl jsem pocit, že jsem ostatní zklamal.“
Už tak byl na tom Hayter psychicky i fyzicky špatně, přetrvávající úzkost se navíc rozhodl řešit přejídáním. A tím začal úplně nový kolotoč problémů.
Přejídání, zvracení, trestání se hladověním, přejídání… „Samozřejmě jsem kvůli tomu nakonec přibral, což jen podpořilo mou úzkost, takže jsem byl v tom začarovaném kruhu čím dál víc.“
Každá situace mě děsí
Pár závodů, které zvládl na začátku minulého roku absolvovat, nebylo zas tak hrozných, přesto ho po návratu úzkost neopouštěla. Problém mu dělalo i to, když ho na tréninku předjíždělo auto. „Na chvíli jsem prostě úplně ztuhl.“
Snažil se to překonat, zlepšit fyzičku, z vlastní kapsy si zaplatil dva vysokohorské kempy. Ale k ničemu to nevedlo.
Absolvoval ještě květnové Kolem Maďarska, jenže kvůli nekončícím přívalům úzkosti se vrátil úplně vyčerpaný. Uvědomoval si, že mu kariéra klouže mezi prsty, a to ho jen víc paralyzovalo.
„Lékařská vyšetření následně ukázala, že moje deprese se neléčí, spíš naopak. To mě aspoň trochu uklidnilo, že to není jen mnou.“
Když psal loni v srpnu své obsáhlé vyprávění, věděl, že vrátit se do závodů by nebylo moudré. Nebyl si jistý, jestli ještě vůbec může být profesionálním cyklistou. Kvůli psychickému trápení přišel o veškerou radost z jízdy na kole.
„Vždycky jsem řešil, jak mě ostatní vnímají. Teď jsem ve fázi, kdy mě to zcela vysiluje. Co když půjdu ven a potkám nějakého známého? Co když se mě zeptá, jak se mám? Kvůli tomu jsem se od všech úplně odstřihl. A taky kvůli tomu nedokážu jít na kolo. Chtěl bych být víc ve formě, dostat se zpět na závodní váhu, miluju ježdění v přírodě. Ale co když mě někdo uvidí a bude mu jasné, že mám jako profík nadváhu? Řekne si o mě, že jsem líný a že jsem prošustroval čas, který do mě tým vložil? Není situace, která by mě neděsila.“
Tu nejděsivější, veřejně přiznat čím si prochází, ale zvládl.
Letos v červenci se svým sledujícím na Instagramu ozval po dlouhé odmlce: „Uplynulo 426 dní od chvíle, kdy jsem si naposledy připnul závodní číslo, a mnohem víc od toho, kdy jsem se naposled na závod těšil.“
Terapie, překonávání pochybností a změna myšlení mu umožnily zase sednout na kolo a absolvovat katalánský šampionát v časovce.
Sedmadvacet kilometrů u města Peralada zvládl v jasně nejrychlejším čase, což mu zařídilo čerstvou dávku odhodlání a motivace. „Byl to jeden z mých nejlepších časovkářských výkonů, i přestože jsem momentálně o 15 kilo těžší, než když jsem byl u profíků. Poprvé za dlouhou dobu vidím mou budoucnost optimisticky. Příští rok se chci vrátit do pelotonu.“
První krok ke svému comebacku by chtěl Hayter udělat na říjnovém Chrono des Nations, po světovém šampionátu asi nejprestižnějším časovkářském klání roku.
Jenže aby se ho mohl zúčastnit, potřebuje být členem aspoň kontinentálního týmu. Minulý týden proto využil sociální sítě, aby svůj „motivační dopis“ dostal co nejdál.
„Nepotřebuju žádnou podporu, jen dres a příležitost. Určitě bych zvládl získat pro tým pár UCI bodů. Jsem si jistý, že jsem mentálně ve stavu, který mi umožní uspět. Je všechno v pořádku? Ne. Ale část procesu mého zotavení byla i o tom smířit se s tím, že nejspíš nikdy nebude. Naučil jsem se překonat těžké dny místo toho, abych se spráskal za to, že nastaly.“
Jestli mu některý z týmů dá šanci, se teprve ukáže. Už nyní, rok od bezvýchodného trápení, ale Hayterův příběh znovu nabírá pozitivní směr.