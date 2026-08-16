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Legendární Knížecí cesta na Pustevny. Smrtelné nehody i slavné cyklistické bitvy

Kryštof Morong

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Pohled do cíle 4. etapy Czech Tour na Pustevnách. Pro šokující vítězství si před stovkami fanoušků jede Jannis Peter. | foto: Czech Tour / Lukáš Wagneter

Není nejdelší, ani nejprudší. Je pořád stejné, a přitom každým metrem jiné. Denně tudy proudí davy turistů, a hlavně skupiny cyklistů. Tady se proháněly poválečné československé legendy, projížděl Závod míru. A tady naposledy Cian Uijtdebroeks marně zkoušel vysvléknout ze žlutého dresu Juniora Lecerfa. Knížecí cesta na Pustevny napíše na Czech Tour svou další kapitolu, bude i tentokrát památná?

„Pustevny jsou opravdu ikona a obrovské turistické lákadlo. Komerčně se to pořád zvětšuje, spousta turistů... Je to prostě místo, které spojuje víc věcí najednou,“ říká místní patriot a pořadatel časovky na Pustevny Roman Galatík z Frenštátu pod Radhoštěm.

Název dostal kopec ležící 1018 metrů nad mořem podle poustevníků, kteří v místních lesích pobývali až do roku 1874. Do začátku 20. století však nahoru vedla z Ráztoky jen kamenitá hlinitá stezka.

Až olomoucký kníže arcibiskup František Saleský Bauer investoval 40 tisíc korun a v roce 1911 tak vyrostla šestikilometrová horská silnice se třemi mosty, nesoucí na jeho počest jméno Knížecí cesta.

Potřebujeme někam naskládat spoustu materiálu a kamionů. Dneska už jenom televizní přenosové vozy s celým vybavením jsou strašně logisticky náročné, takže na Lysou horu bychom se ani nevešli.

Leopold König, ředitel závodu

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