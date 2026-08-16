„Pustevny jsou opravdu ikona a obrovské turistické lákadlo. Komerčně se to pořád zvětšuje, spousta turistů... Je to prostě místo, které spojuje víc věcí najednou,“ říká místní patriot a pořadatel časovky na Pustevny Roman Galatík z Frenštátu pod Radhoštěm.
Název dostal kopec ležící 1018 metrů nad mořem podle poustevníků, kteří v místních lesích pobývali až do roku 1874. Do začátku 20. století však nahoru vedla z Ráztoky jen kamenitá hlinitá stezka.
Až olomoucký kníže arcibiskup František Saleský Bauer investoval 40 tisíc korun a v roce 1911 tak vyrostla šestikilometrová horská silnice se třemi mosty, nesoucí na jeho počest jméno Knížecí cesta.
Potřebujeme někam naskládat spoustu materiálu a kamionů. Dneska už jenom televizní přenosové vozy s celým vybavením jsou strašně logisticky náročné, takže na Lysou horu bychom se ani nevešli.