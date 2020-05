Armstrongovo další přiznání: Dopoval jsem už před rakovinou

Nejprve v krátkém 90sekundovém traileru na nový dvoudílný dokument stanice ESPN diváky upozorňuje, že „teď nebude lhát. Moje pravda je taková, jak si ji pamatuju.“



Načež řekne, že poprvé dopoval v 21 letech a že právě doping mohl zapříčinit jeho pozdější rakovinu varlat.

„Nechci říkat, že to nemělo vliv, protože o tom nejsem přesvědčený. Spíš bych řekl, že tam nějaká souvislost bude,“ tvrdí.

Také prozradil, že jedinou sezonu, kdy si do těla cpal růstový hormon, bylo v roce 1996. Tedy v době, kdy zjistil, že má rakovinu.

„A teď přemýšlím, že na jednu stranu to podporuje růst určitých buněk, které sportovci pomůžou. Ale nepomohlo to i něčemu jinému? Těžko říct,“ říká Lance Armstrong.

Zatracený muž, který z americké pohádky udělal tragédii.

V novém dokumentu Texasan prozradil, že kortizon bral od své první sezony mezi profesionály, tedy od roku 1992. O sezonu později se stal mistrem světa, což je jeden z mála titulů, který mu po letitém odhalení dopingových praktik zůstal.

Ale nyní zůstat nemusí.

V té době už údajně také přemýšlel o přechodu z tohohle „nízkooktanového dopingu“ na lepší a výraznější EPO.

„S kortizonem už jsme pracovali, ale EPO? To byla úplně jiná úroveň dopingu, výhody téhle drogy byly hned zjevné, a tak se celá cyklistika přesunula ze slabšího kortizonu do raketového EPA. Bylo to rozhodnutí, které jsme všichni museli udělat, jinak bychom v závodech neobstáli,“ prozradil.

Mluvil i o tom, co pro něj doping vlastně znamená.

„Nejjednodušší způsob, jak ho definovat, je, že jde o porušování pravidel. Dostávali jsme injekce vitamínů a dalších podobných věcí v raném věku? Ano, ale nebylo to nelegální,“ nechal se slyšet.

Na dotaz novinářky, jestli věděl, co v injekčních stříkačkách je, odpověděl kladně.

„Jasně, že věděl. No tak, nejsem jeden z těch, kterým by to bylo jedno. Vždy jsem se ptal, co mi doktoři dávají. Vždy jsem to věděl a vždy jsem se rozhodoval sám. Nikdo mi nikdy neřekl, ať se neptám, co dostávám, a já bych do toho takhle nikdy nešel. Vzdělával jsem se v tom, co do svého těla cpu, a sám jsem se pro to rozhodl,“ prohlásil.

S nechvalně proslulým doktorem Michelem Ferrarim se setkal poprvé v zimě roku 1995. Jejich kontakt poté pokračoval i v druhé fázi Armstrongovy kariéry, kdy se k závodům vrátil po rakovině varlat.

A kdy se stal sedminásobným šampionem Tour.

Ani tehdy se nebál používat EPO, transfuze krve a další nepovolené prostředky.

Lance Armstrong u Oprah Winfreyové

„Bude to znít divně, ale EPO je vlastně bezpečná droga. Když ji berete v rozumném množství, pod dohledem lékaře… je spousta horších věcí, které svému tělu můžete dát,“ je přesvědčený.

Armstrong přišel o všechny své tituly z Tour v roce 2012 poté, co vyšetřování Americké antidopingové agentury USADA odhalilo rozsah jeho dopingových prohřešků.

O rok později se k dopingu přiznal v rozhovoru s Oprah Winfreyovou. Tehdy ale řekl, že dopoval od roku 1996.

I proto by jeho současné přiznání mohlo ohrozit jeho mistrovský titul z Osla z roku 1993.

První část dokumentu bude na platformě ESPN Player dostupná od pondělí 25. května, druhá od 1. června.