Krvelačný vítěz, krvelačný trest. Jak žije vyobcovaný Armstrong

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Tento týden od té chvíle uplyne přesně deset let. Už deset let. Modla v osobě Lance Armstronga padla, jeho triumfy zmizely z historických análů cyklistiky, jeho přítomnost na sportovních soutěžích se stala nežádoucí. Co se dělo pak? A co dělá někdejší sedminásobný vítěz Tour dnes?