ONLINE: Výzva pro favority. Cyklisty na Vueltě čeká druhé horské finále

Po dvou příležitostech pro sprintery se Vuelta opět vrací do těch opravdových hor. Tentokrát míří do pohoří Sierra de Javalambre na východě Španělska. Cyklisté během etapy nastoupají takřka čtyři tisíce výškových metrů, přičemž do cíle vede táhlý a zároveň prudký výšlap k observatoři na Pico del Buitre. Zkrátka optimální prostředí k boji o červený trikot. Šesté pokračování závodu můžete sledovat v podrobné online reportáži.