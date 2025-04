Brzy pětačtyřicetiletý šampion Tour de France měl do Česka přijet už před dvěma roky, tehdy však z osobních důvodů účast na poslední chvíli odřekl.

„Myslím, že si každý zaslouží druhou šanci. Vnímáme sira Wigginse jako výjimečnou osobnost a příběh jeho cyklistické kariéry stejně jako roků následujících je rozhodně motivující,“ říká šéf projektu Přemysl Novák.

Wiggins vyhrál nejslavnější závod světa v roce 2012. Šlo skutečně o obdivuhodný kousek. Zprvu zářil na dráze. Jeho parametry při olympijském zlatu v Pekingu 2008?

Metr devadesát, osmdesát dva kilogramů. Bylo jasné, že s takovou váhou nemůže lehkým vrchařům konkurovat. Podstoupil proto přísnou dietu, shodil deset kilogramů. A na Tour skutečně zářil!

TEN MUŽ S KOTLETAMI. Bradley Wiggins, vítěz Tour de France 2012.

V supersilném týmu Sky, v němž mu pomáhal i pozdější čtyřnásobný vítěz klání Chris Froome, dominoval v časovkách, v kopcích neztrácel. Do cíle 99. ročníku dorazil s náskokem 3:21 minuty na parťáka Frooma a s 6:21 minutami k dobru na třetího Vincenza Nibaliho.

Kariéru Wiggins ukončil v roce 2016 se čtyřmi zlatými z olympijského velodromu a osmi ze světového. Olympijské hry i mistrovství světa vyhrál rovněž v silniční časovce a celkem na kole s přehazovačkou získal 35 profesionálních vítězství.

Po kariéře řešil osobní problémy, propadl alkoholu, prohýřil všechny peníze a loni v létě vyhlásil bankrot. Nyní ale věří, že je zpět: „Je mi 45 let. A znovu jsem objevil lásku k cyklistice. Kruh se tady uzavře a znovu si připomenu, jaké to bylo na Tour. Jde o skvělou akci. Spojuje lidi různých výkonností – ať už vítěze Tour nebo ty, co teprve úplně začínají. Už se těším!“

Den před sobotním startem 21. července bude Wiggins k dispozici zájemcům o podpis na autogramiádě. Při závodě se postaví na start v cyklistickém.

Rád by odjel nejdelší trasu. Pokud to program jeho dvacetiletého syna Bena, který jezdí ve farmářském týmu worldtourového Jayca a sní o postupu do nejvyšší ligy, dovolí, nevyloučil, že by do Česka dorazil i mladší z rodiny Wigginsů.

„Jo, to by bylo skvělé. Záleží na programu, ale proč to letos nezkusit. Ale musel by na mě čekat, nebo jet chvíli se mnou a pak se odpojit. Naposledy jsem mu stačil, když mu bylo dvanáct,“ smál se slavný otec.

Zdeněk Štybar, Petr Čech a Bradley Wiggins.

Wiggins do Prahy poprvé přiletěl už v úterý a část trasy si vyzkoušel. Ve středu se pak účastnil tiskové konference. „Do startu zbývají dva měsíce, ale musím říct, že tady cítím podobnou atmosféru jako touto dobou před Tour. Jsou tu zástupci agentury A.S.O. (která pořádá „velkou“ Tour), tiskovka jako na Tour, podobný branding. Jsem rád, že se tímto způsobem tenhle závod dostává do Čech.“

Nejen na Wigginse ale pořadatelé lákají. V pelotonu pražských závodů pojedou jako ambasadoři například Zdeněk Štybar, Tomáš Bábek a Tereza Huříková. Poprvé v historii bude v balíku i spolumajitel pořádající agentury bývalý fotbalový brankář Petr Čech.

Cyklisté mají tradičně na výběr ze tří tras v délce 66 kilometrů (600 výškových metrů), 97 kilometrů (1000 výškových metrů) a 139 kilometrů (1900 výškových metrů). „Co se týče pražského závodu, tak nejkratší trasa je víceméně vyprodaná. Zbývá jen pár desítek míst,“ počítá Novák. „Na střední a dlouhou trasu místa jsou, jsme na zhruba šedesáti procentech kapacity.“

Pátý ročník se v hlavním městě ponese i v duchu loučení. Kvůli chystaným pracím na Strahově se zde bude minimálně na několik let startovat naposledy. V dalším roce organizátoři hledají pro start i cíl jinou lokalitu, nejspíš na jihovýchodě Prahy.

Schleck v Prachaticích

Druhý ročník horské etapy, která startuje 2. srpna v jihočeských Prachaticích, zaštítí Schleck, lucemburský vítěz Tour z roku 2010, který pražskou L’Etape navštívil před třemi lety.

Ambasador ŠKODA AUTO Andy Schleck.

„Po loňském spojení s Alberto Contadorem jsme usilovali o posun ambasadorství ještě dále. A co je víc než vítěz Tour de France? Chtěli jsme laťku nastavenou El Pistolerem v sezoně 2024 udržet. A proto jsme se rozhodli pro variantu dvou šampionů Tour de France na dvou závodech,“ vysvětluje Novák

Horská etapa, která měří 100 kilometrů a má přes 2300 výškových metrů, je také zaplněná zhruba ze šedesáti procent.

Stejně jako v Praze zde organizátoři chystají takzvanou family jízdu. „Bude pro kohokoliv. Pro děti na malých kolech, pro seniory na elektrokolech. Budou si moci užít průjezd startovní bránou a pak si projet zhruba pěti nebo šesti kilometrový okruh. A na závěr dostanou medaili,“ upřesňuje Novák.

V dalších letech by do portfolia mohla ke kopcovité a horské etapě přibýt i rovinatá. „Příští rok bychom trojlístek chtěli doplnit. Už se poohlížíme po lokalitě,“ říká Novák.

Tím ale vyvstane další úkol: jakou sprinterskou hvězdu přivést?