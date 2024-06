Spokojený vítěz L’Etape: Contador nás podporoval: Vamos! Prozradil i watty

„Už když jsme startovali ze Strahova, tak mě mrazilo v zádech. Až mi vyhrkly slzy. Úžasné, nejen v cíli a na startu, ale po celé trase,“ říkal osmadvacetiletý jezdec stáje Integray L27.

O triumfu rozhodl ve spurtu čtyřčlenné skupiny. Týmový kolega Robert Hula mu rozjel tempo, on rozkmital své nohy a dral se dopředu.

„Věděl jsem, že když přijedu do zatáčky na Strahově jako první, tak to bude jen o tom, abych to udržel. Závěr mám dobrý,“ povídal o vítězném finiši.

Svá slova přesně potvrdil, triumfoval s přehledem. Na cyklopočítači později ukazoval, že ve finiši vyprodukoval 1033 wattů.

A chcete se s ním porovnat i v dalších statistikách? Porci 130 kilometrů absolvoval včetně startu za zaváděcím vozem za 3:23:52 hodiny, průměrnou rychlost měl 38 kilometrů v hodině, normalizovaný výkon při šedesáti kilech 288 wattů (4,8 wattu na kilogram), průměrný srdeční tep 151 a maximální 183.

„Je úžasné vyhrát L’Etape, navíc v takové atmosféře,“ zopakoval Fiala.

Už od prvních kilometrů to byl pro něj takřka ideální den. „Počasí, podmínky…,“ vyjmenovával.

Petr Fiala slaví vítězství L´Etape Czech Republic

Před začátkem si věřil. Na start se postavil se čtyřmi týmovými kolegy, za největší soupeře považoval trojici z Lawi Stars – Giant. „Věděli jsme, že se budeme muset pohlídat,“ říkal bývalý jezdec ATT Investments či Sparty a sedmý muž loňského mistrovství republiky.

Od prvních kilometrů se proto muži v modrých dresech drželi vepředu a kontrolovali pohyby v pelotonu. Jelo se velké tempo, však také už v úvodním větším kopci bylo hlavní pole roztříštěné.

O úniky se tehdy pokoušela řada jezdců. Mezi nimi dokonce i ambasador závodu, slavný Španěl Alberto Contador.

„Moc jsem si to užil. Všichni na mě křičeli, ze všech čišelo nadšení,“ popisoval jedenačtyřicetiletý Španěl, který poté, co ho peloton pohltil, přece jen trochu zvolnil a na trati se podepisoval fanouškům.

Španěl Alberto Contador během L´Etape Czech Republic

Jeho přítomnost těšila i Fialu: „Musím říct, že už na začátku to byla síla. Štyby, Alberto… Bylo vidět, že to v sobě pořád má. Líbilo se mi, že L’Etape jen neobjel, ale i se aktivně zapojil do prvních kilometrů. V úvodním kopci jsme ho dojeli, najednou koukáme, že na nás někdo volá: Vamos, Vamos! A on to ten Contador, na kterém jsem vyrůstal v televizi a fandil mu. Úžasné. Ani jsem nestihl nějak zareagovat, hlava mi to nepobírala.“

Po stoupání v Podkozí zůstali vepředu ve dvaceti lidech, jenže projíždějící vlak, u kterého na jinak zcela uzavřené trati nebylo možné vyjednat výluku, závod na chvíli přerušil a peloton se opět sjel.

Dlouho pohromadě ale nevydržel.

Denisa Slámová se stala vítězkou nejdelší ženské trati L’Etape Czech Republic. 130 kilometrů s 1900 výškovými metry zvládla za 3:43:00, druhá byla Zuzana Boháčová, třetí Martina Sáblíková.

Balík se v kopcích opět tenčil. Na chvíli z čelní skupiny vypadl i pozdější vítěz, kterého zhruba v polovině klání přibrzdily problémy s řazením.

„Vypnul se mi konektor na elektrické přehazovačce. Musel jsem zastavit a několikrát ho poštělovat,“ vysvětloval. „Bylo to náročné, chvilkami jsem jel na nejtěžší převod. Ale naštěstí jsem zachoval klidnou hlavu a vyřešil to s nadhledem. Věděl jsem, že ho musím opravit v nějaké chvíli, kdy se pojede neslaně a nemastně. Nabral jsem ztrátu třeba 20 sekund, ale když si člověk vybere dobré místo, tak ji většinou dojede.“

Tým Integray L27 Cycling Team na čele vedoucí skupiny během L´Etape Czech Republic

Jeden z nejdůležitějších momentů se posléze odehrál v kopci z Nižbora, kde se oddělila skupinka šesti závodníků včetně Fialy a jeho týmových kolegů Huly a Michala Kollerta. Ti posléze spolu vjeli až do závěrečných kilometrů.

„Poslední dvojkopec u Motola a na Spiritce je jako stavěný na mě,“ uvědomoval si Fiala. „Proto jsem věděl, že když přijedu do Prahy na čele, tak to už bude jen o tom, si závěr pohlídat a neudělat chybu. Michal rozjel skvělé tempo okolo Motola, na Spiritce jsme byli všichni na limitu a nikdo neútočil. V závěru mi to krásně rozjel Robert a já už takřka věděl, že když přijedu do cílové rovinky, budu se radovat.“

Což se potvrdilo.

Po loňském třetím místu slavil tentokrát vítězství.