8:00

Úvodní cyklistická Grand Tour sezony už odstartovala! Celkem jedenadvacet etap od pátku 9. května do neděle 1. června čeká i trojici českých cyklistů Jana Hirta, Josefa Černého a Mathiase Vacka. Co víte o historii i současnosti italského klání? Co o českých úspěších či albánském cyklistovi, který v Itálii startoval? Nebo víte, co znamená zkratka týmu Q36.5? Otestuje své znalosti v našem kvízu.