Cyklista Kukrle se vrací z ruského týmu do stáje Elkov Kasper

Cyklistický mistr republiky Michael Kukrle se vrací do elitního českého týmu Elkov Kasper, kde už působil od roku 2016 do loňska. Účastník olympijských her v Tokiu přestoupil před sezonou do stáje Gazprom-RusVelo, jež ale po ruském vpádu na Ukrajinu dostala zákaz závodění a musela přerušit činnost.