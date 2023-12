Mladík Bažant vletěl do cyklokrosu. Půjde ve stopách Kulhavého?

„Závod mi vyšel opravdu dobře. Určitě je to jeden z výsledků, který se mi v kariéře povedl. Řadím to spolu titulem na evropském šampionátu horských kol k největším úspěchům a asi i trochu výše,“ řekl mladý jezdec z Plavů na Jablonecku svazovému webu. „Forma je a jsem rád, že to jde takto dobře. Před blížícím se světovým šampionátem mi to ukázalo, že budu schopen v Táboře bojovat o stupně vítězů, ale každý závod je jiný.“

Bažant nestačil v závodě jezdců do 19 let jen na Francouze Aubina Sparfela, který projel cílem s náskokem čtyř sekund. Český mladík dosáhl ve spurtu stejného času jako další Francouz Paul Seixas.

„Hned po startu jsem byl třetí, ale v průběhu jsem se trošku propadl a pohyboval se na pátém, šestém místě. V posledních dvou kolech jsem se posunul na čtvrtou pozici a na té jsem jel ještě sto metrů před cílem, ale nakonec jsem to urval. Asi jsem byl schopen vykřesat o něco více sil jak soupeři, které jsem si v posledním výběhu doběhl a ve spurtu předjel,“ komentoval Bažant svůj výkon.

Ve třetím závodě v sezoně Bažant zaznamenal nejlepší výsledek po 14. místě v Troyes a osmém v Dublinu. V pohárové klasifikaci je čtvrtý, vede Ital Stefano Viezzi, jenž v Namuru dojel o dvě sekundy za Bažantem čtvrtý.

Kryštof Bažant závodí za klub Cyklostar Pirelli z Lučan nad Nisou, který vznikl v roce 2005 pod jiným názvem kolem fenomenálního bikera Jaroslava Kulhavého. Ten postupem času dobyl všechny mety ve světě horských kol, stal se mistrem světa i Evropy a především olympijským vítězem z Londýna. Ve stáji z Jizerských hor dlouhodobě působil i další přední český biker Jan Škarnitzl, též olympionik.

Teď v Lučanech vyrůstá další generace závodníků, která může také pomýšlet hodně vysoko. „Abych řekl pravdu, jako manažer jsem to už chtěl před dvěma lety ve vrcholové cyklistice zapíchnout. Ale pak přišla výzva, která mě přiměla si to rozmyslet,“ říká šéf klubu Jaroslav Žitný.

Tou výzvou bylo onemocnění jeho syna Adama diabetem prvního typu. Jelikož lékaři v takových případech doporučují sportování, protože pomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krvi, zkušený manažer se rozhodl svou stáj znovu nastartovat a ke svému synovi sehnal další nadějné závodníky patřící k české mládežnické elitě.

Patnáctiletý Adam Žitný letos skončil pátý na republikovém šampionátu kadetů v cyklokrosu, Kryštof Bažant je ve své kategorii absolutní česká jednička a ve světovém měřítku patří do první pětky. „Jen co Kryštof vstoupil do kategorie juniorů, hned začal závodit s těmi nejlepšími, kteří tam jsou už dva roky,“ připomíná manažer Žitný.

Všechno teď směřuje k únorovému mistrovství světa cyklokrosařů v Táboře, kde se od Bažanta čeká útok na juniorskou medaili. „Kryštof má ohromný potenciál dojet na medailovém umístění,“ říká Žitný. „V lednu budeme muset udělat soustředění v teple, aby neztratil na výkonnosti. Je to alchymie, ale máme hodně zkušeností a věřím, že se nám ho podaří udržet v nejlepší formě.“

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

Cyklokros pro členy Cyklostar Pirelli paradoxně není hlavní náplní, ale jde o přípravu na horská kola. Bažant už dostal vstupenku do bikerské reprezentace a po cyklokrosovém šampionátu se bude připravovat na Světový pohár v Novém Městě na Moravě a další světové podniky. Dostal také nabídku do armádního týmu Dukly, který nabízí závodníkům významnou podporu.

Už tuto sobotu čeká Kryštofa Bažanta další závod Světového poháru v belgických Antverpách. Je to jeden z největších cyklokrosů sezony, bude tam celá světová špička. Bažant bude chtít mezi juniory obhájit medailové pozice z posledního závodu.