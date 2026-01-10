„Je to nejlepší výsledek mé kariéry,“ radoval se Bažant. „V předposledním kole jsem si vyhlédl místo, kde už Vaška nepustím před sebe, bylo to asi tři sta metrů před koncem, což se mi povedlo. Nohy mi dneska táhly výborně, takže jsem věřil, že to zvládnu až do cíle.“
Přesto připustil, že závod nebyl úplně podle jeho představ. „Byly tam chyby, měl jsem problémy s technikou. K tomu mi spadl řetěz a měl jsem kousek za depem defekt, s nímž jsem musel objet půl kola. S trenérem jsme ale vyladili formu na maximum,“ pochvaloval si.
Naopak Ježka mrzelo, že o titul přišel v posledním kole, navíc když těsně před závodem kvůli zdravotním problémům odstoupil největší favorit, osminásobný mistr republiky Michal Boroš.
„Nechci se vymlouvat, ale na dlouhých schodech, které byly součásti trati, mě pobolívalo koleno a postupně jsem kupil chyby, když jsem viděl, že mě Kryštof dojel,“ povzdechl si Ježek. „Bohužel to nebyl můj den, ale Kryštof jel skvělý závod.“
Cyklokrosaři bojovali na zasněžené trati v devítistupňovém mrazu. „Byl jsem namazaný hřejivkou,“ přiznal v cíli Ježek. Zato jeho úhlavnímu soupeři specifické počasí vyhovovalo.
„Zima mi vůbec nevadí. Žiju v severních Čechách, takže jsem nato zvyklý. K tomu jsme minulých čtrnáct dní v podobných podmínkách trénovali,“ popisoval Bažant a pochvaloval si i okruh. „Zasněžená trať, to byla pecka. Hodně členitá, jen mi tady chyběly překážky, které tady při předchozích závodech bývaly. To je ale to jediné, co mě mrzelo...“
Ředitel závodu Radovan Šťastný podotkl, že pořadatelé měli překážky připravené, ale po domluvě s hlavním rozhodčím je na trať nakonec nedali právě kvůli napadanému sněhu.
Bažant pak po dojezdu až chraptěl, z toho jak v cíli radostně křičel.
Jak plánuje titul oslavit?
„Zítra v šest ráno odlétám do Španělska na soustředění, takže na nějaké slavení není čas,“ usmál se. „Do mistrovství světa (30. ledna až 1. února v nizozemském Hulstu) mě čeká ještě spousta práce, pojedu další dva světové poháry. Ale vrcholem sezony bude samozřejmě světový šampionát, na němž bych chtěl ukázat, co ve mně. Slavit budu až v únoru.“