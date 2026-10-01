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Cyklokrosařka Zemanová míří k Alpecinu. Bude jezdit za dvojici belgických týmů

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  14:49
Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Nejlepší domácí cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová skončila v českém týmu VIF Cycling. Dvaadvacetiletá cyklistka, jež se čím dál více prosazuje také na silnici, bude nově hájit barvy belgických sestav Crelan-Corendon a Fenix-Premier Tech.

Oba týmy působí pod křídly přední worldtourové stáje Alpecin-Premier Tech. Zatímco Crelan-Corendon se zaměřuje čistě na cyklokros, Fenix-Premier Tech je sesterským týmem Alpecinu a soustředí se na silnici.

„Jsem nesmírně ráda, že jsem se mohla stát součástí takhle velkého týmu. S lidmi z Fenixu už jsem za posledních pár let byla několikrát v kontaktu a nyní jsem cítila, že je opravdu čas tento krok udělat,“ uvedla Zemanová.

VIF opustila po dvou letech, v novém působišti se domluvila na spolupráci do konce roku 2028. V osvědčeném zázemí bude mít ideální podmínky pro další rozvoj na obou površích.

Vítězka Julia Kopecký a druhá Kristýna Zemanová po závodu cyklistek na MČR v Jeseníku.

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

„Je to obrovská příležitost, takže doufám, že ji využiji na maximum. Byla jsem už v Belgii na prvních společných trénincích, poznala spoustu nových lidí a je neskutečné, jak to celé funguje. Už jen tu být na tréninku a bavit se s nejlepšími cyklokrosařkami na světě je ohromná motivace a splněný sen,“ pochvalovala si Zemanová.

Rodačka z Kosmonos u Mladé Boleslavi vládne nepřetržitě od roku 2022 domácímu šampionátu v cyklokrosu, v němž získala také stříbro a bronz na mistrovství světa do 23 let. Ze stejné kategorie má vítězka ankety Král cyklistiky (2023) i evropský bronz.

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Všestrannost potvrzuje také v dalších disciplínách. Třikrát v řadě vyhrála mistrovství republiky v gravelu. Na silnici dosáhla loni na domácí bronz, letos byla druhá, když ji porazila pouze Julia Kopecký, účastnice nedávného mistrovství světa v Montrealu.

„Děkuji novému týmu za důvěru, kterou ve mě vložili a že chtějí, abych byla ještě lepší, a hlavně rodině a trenérovi za podporu, protože bez nich bych se k takové možnosti nikdy nedopracovala,“ doplnila Zemanová.

Týmu Fenix-Premier Tech, jehož dres oblékají světová krosová šampionka Ceylin del Carmen Alvaradová či další nizozemská hvězda Puck Pieterseová, se před týdnem upsala na čtyři roky také juniorská mistryně světa v cyklokrosu Barbora Bukovská.

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