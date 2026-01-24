Zemanová opět mezi pětkou, české cyklokrosařce se dařilo i v Maasmechelenu

Zemanová zopakovala týden starý výsledek z Benidormu. Pátá byla také v prosinci v Antverpách. Na vítěznou Pieterseovou ztratila česká šampionka 37 sekund. V průběžném pořadí Světového poháru se posunula na osmou příčku.
Pieterseová vyhrála o deset sekund před krajankou Ceylin del Carmen Alvaradovou, která těsně porazila třetí Amandine Fouquenetovou. Francouzku vyřadil z boje o vítězství defekt, po němž musela vyměnit kolo.
„Neměla to do depa moc daleko, takže jsem věděla, že se rychle vrátí. Proto jsem hned zaútočila. Bohužel, k závodění tohle patří,“ řekla Pieterseová, která čekala na triumf ve Světovém poháru přes dva roky. „Je to velká úleva znovu vyhrát. Uvědomila jsem si, jak je to výjimečné,“ dodala vicemistryně světa z roku 2023.
Světový pohár vyvrcholí v neděli v nizozemském Hoogerheide.
Světový poháru v cyklokrosu
Maasmechelen (Belgie)
Ženy: 1. Pieterseová 47:33, 2. Alvaradová (obě Niz.) -10, 3. Fouquenetová (Fr.) -11, 4. Casasolaová (It.) -22, 5. Zemanová (ČR) -37, 6. Vasová (Maď.) -45, ...23. Hladíková (ČR) -2:42
Průběžné pořadí SP (po 11 z 12 závodů): 1. Brandová 366, 2. Van Alphenová (obě Niz.) 255, 3. Alvaradová 234, 4. Fouquenetová 230, 5. Van Anrooijová 197, 6. Bentveldová (obě Niz.) 193, ...8. Zemanová 155, 50. Hladíková 8