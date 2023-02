Tohle byl vždy můj sen. Nedochází mi, co se stalo, radovala se Zemanová

„Jsem strašně šťastná, vůbec nevím, co mám říct... Tohle byl vždycky můj sen a vůbec mi nedochází, co se vlastně stalo,“ snažila se teprve devatenáctiletá závodnice přiblížit své pocity. „Je to neuvěřitelný. A je to také strašně velká odměna za všechnu tu dřinu a vše, čím jsem si prošla v posledních dvou letech,“ řekla Zemanová, která ukončila pětileté čekání českých cyklokrosařů na cenný kov z MS.

Závod zvládla skvěle po taktické stránce. Od začátku měla přehled o dění v čele. Když odjely hlavní favoritky Nizozemka Shirin van Anrooijová s Britkou Zoe Bäckstedtovou, zaměřila se na boj o třetí místo s Lucemburčankou Marií Schreiberovou. Přiznala ale, že žádné velké taktické plány před startem nespřádala.

„Takhle se to vyvinulo tak nějak samo. Já jsem do závodu šla s tím, že to pojedu na maximum a nebudu na nic čekat, jak jsem čekala minulý rok v Americe, kde jsem to možná zbytečně protaktizovala. Letos jsem do toho šla po hlavě a jela jsem, co to dalo. Naštěstí to takhle krásně dopadlo. Pro mě vážně něco úžasného,“ pochvalovala si Zemanová.

Před polovinou závodu jí pak nahrála chyba soupeřky, Schreiberová spadla a ztratila kontakt. „Vnímala a viděla jsem to. Ona mi tady při nájezdu do třetího kola odstřídala a já si říkala, že na tu špic vlezu, protože stejně v cílové rovince foukalo do zad, takže nebylo úplně nutné jet za někým schovaný. Vlezla jsem si tam a když jsme projížděli kolem depa, měla tam malinkou mezírku, v tom lese pak udělal chybu, která ji možná stála lepší umístění, těžko říct. Od toho momentu jsem se pak opravdu modlila, abych už byla v cíli, a takhle dobře to dopadlo,“ popsala klíčové okamžiky.

Česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová v závodě juniorek na MS v Hoogerheide.

Jenže v tu chvíli před ní byly ještě více než tři okruhy, které musela zvládnout úplně sama. Čekala ji tak trochu krosová časovka. „Já měla v hlavě jen tu medaili a odpočítávala každé kolo, každý kilometr, protože jsem tu medaili strašně moc chtěla a bála jsem se, že mě ty holky dojedou. Naštěstí jsem ale viděla, že se nijak nepřibližují, takže jsem se jen modlila, aby se nic nestalo, abych zbytečně nezmatkovala, neudělala nějakou chybu a dotáhla to až do cíle,“ uvedla Zemanová.

Přišla ale i krizová chvilka, hlavně pro hlavu. „Jakmile jsem tam byla sama, tak musím říct, že jsem si strašně dávala. Ale říkala jsem si, že je to poslední závod a nemůžu na nic čekat. Tak jsem jela, co to dalo. V tom třetím kole, co jsem jela sama, už se to pak docela zajídalo. Jak jel člověk sám, nikde nikdo, žádný oční kontakt, tak je to trošku na hlavu, ale nějak jsem to překonala právě vidinou té medaile,“ líčila Zemanová.

Že dovede své snažení do úspěšného konce, v to uvěřila až v posledních metrech. „Až když jsem sjela dolů na cílovou rovinku, tak jsem začala tak trochu vnímat, co se to vlastně děje. Jinak jsem celý závod jela a měla černo, jen jsem už chtěla být v cíli, aby to dopadlo co nejlépe. A když jsem projela cílem a bylo jasno? Musím říct, že jsem měla v hlavě úplně prázdno. Pořád tomu nevěřím, co se stalo. Teď si to vůbec neuvědomuji,“ řekla s úsměvem.

„Myslím, že mi to bude docházet teprve postupně a vstřebám to až za pár dní. Momentálně nejsem schopná to nějak zpracovat. Mám ale strašnou radost za všechny, kteří mě podporují. A za všechny, kteří při mě stojí a pomáhají mi jít tou mojí cestou,“ dodala Zemanová.

Jaká bude odměna? „Těžko říct, ale určitě to bude nějaké pořádné jídlo. Oslava bude, ale pak to skončí a budu se muset začít naplno učit na maturitu,“ nastínila Zemanová.

A pak už se začne pozvolna těšit na příští světový šampionát před českými fanoušky v Táboře... „Uvidíme, jak to půjde. Doufám, že ještě lépe, než to šlo letos. Snad se v té sezoně zase trošku posunu. Určitě mám motivaci se doma ukázat,“ uvedla Zemanová.