V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou Hladíkovou.
„Byl to specifický závod prostředím, ale i počasím. Moc se mi to líbilo,“ řekla Zemanová v cíli pod vyhaslými vysokými pecemi, kolem nichž trať letošního šampionátu, který se konal poprvé v Ostravě, vedla.

Těšilo ji také to, že se nemusela potýkat s žádnými technickými problémy. „Míst k nějakému defektu tady bylo dost, ale naštěstí jsme to zvládli bez něj.“

Co jste říkala na devítistupňový mráz?
Jsme cyklokrosařky. To patří k tomu, počítáme s ním, takže zas tak brutální to nebylo. Na pohled to vypadá strašně, ale když člověk jede rychle, tak mu zima není (smála se).

Byla jste už někdy dříve v Dolních Vítkovicích?
Už jsem tady jednou závodila, ale to bylo tuším někdy v září, bylo tepleji. Jely jsme na blátě, takže podmínky byly úplně rozdílné. Oba závody mě ale bavily.

I tentokrát jste se těšila spíše na bláto. Nebyl sníh pro vás zklamáním?
Ne, když jsem viděla poslední předpověď, počítala jsem s tím, že pojedeme na sněhu nebo spíš na ledě, ale nevadí mi sníh ani bláto. Cyklokrosař se musím přizpůsobit všemu.

Musela jste se na mráz nějak zvlášť připravovat?
Tím, že mrzne už asi čtrnáct dnů, tak si člověk trošku zvykne. Bylo hodně důležité udržet tělo v nějakém teple, takže mi docela pomohly hřejivé polštářky do rukavic i do bot, protože mi mrznou nohy.

Jak vidíte svou formu před mistrovstvím světa, které bude na přelomu ledna a února v nizozemském Hulstu?
Snad je dobrá. Teďka. Závody v Belgii, který mám za sebou, mi moc pomohly. Týden před tímto mistrákem byl takový regenerační, aby závody měly ten správný efekt a doufám, že posledních dva týdny před světovým šampionátem formu ještě poladíme, že se to povede. Ale uvidíme, každý závod je jiný.

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Co říkáte své dominanci mezi českými cyklokrosařkami?
S tou jsem spokojená, těší mě, že to tak je. Když pak člověk přijede do světa, je to trošku něco jiného, ale tady doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem.

V Ostravě by se měl v listopadu jet i cyklokrosový závod světového poháru. Uvítala byste to?
Bylo by hezké ho spojit s tím, který se jezdí v Táboře, mít dva svěťáky doma. Přeju ostravským pořadatelům, aby se jim to podařilo, ale nějak si nedovedu představit, jak bychom se tady do terénu nahrnuly všechny, tedy šedesát sedmdesát holek. Ale Ostravští by si to zasloužili a pro nás závodníky by další domácí světový pohár byl suprový.

