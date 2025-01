Nejlepší česká cyklokrosařka Zemanová přešla do nového týmu VIF Cycling

13:08

Nejlepší česká cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová mění působiště. Ze stáje Brilon přestoupila do nového ženského týmu VIF Cycling. Stáj o příchodu jednadvacetileté držitelky světového stříbra a bronzu v kategorii cyklokrosařek do 23 let informovala v tiskové zprávě.